Brandweer heeft uren nodig om woningbrand in Terheijden te blussen

Een huis aan de Hillen in Terheijden is vrijdagnacht getroffen door een brand. De brandweer heeft veel tijd nodig gehad om het vuur te blussen.

Voor zover bekend is niemand gewond geraak. De oorzaak van de brand, die rond één uur werd gemeld, is nog onduidelijk.

Drie voertuigen van de brandweer waren op het incident afgekomen. Ook is een ambulance ingeschakeld. Om het vuur te kunnen blussen is aan de achterzijde van het huis het dak opengebroken. Tijdens het blussen was de Hillen afgesloten voor het verkeer.