Michael van Gerwen vol ongeloof na uitschakeling op WK Darts: 'Hier baal ik enorm van'

"Dit kan ik alleen mezelf kwalijk nemen." Michael van Gerwen nam geen blad voor de mond na zijn kansloze nederlaag (5-0) tegen Engelsman Dave Chisnall in de kwartfinale op het WK Darts. "Het lukte echt voor geen meter. Hier baal ik enorm van."

Voor de camera van RTL 7 in Londen vertelde de drievoudig wereldkampioen dat Chisnall vrijdagavond de betere darter was. "Hij begon fantastisch en ik kon niet antwoorden. Daarna kwam ik er ook niet lekker meer in en bleef hij maar pompen. Dan krijg je het gewoon moeilijk."

Bij Van Gerwen leek het allemaal niet te lukken. "Voor mij viel het gewoon niet allemaal. Als je te veel beurten zonder triple hebt. Dat kan ik alleen mijzelf kwalijk nemen en dat doe ik ook."

"Als je dan zo weinig scoort, dan krijg je alle kanten van het bord te zien."

Na de 4-0 zakte bij Mighty Mike de moed in de schoenen. "Dan moet je aan de bak, maar ook in de vijfde set bleef hij goed gooien. Hij kan mooie dingen laten zien, zeker als het goed gaat. Ik had hem sneller onder druk moeten zetten."

Naar eigen zeggen is Van Gerwen niet met zijn beste seizoen bezig. "Maar de laatste maanden ging het best wel lekker. Maar verdomme zeg, ik krijg nu met iemand te maken die ook goed in vorm is. Als je dan zo weinig scoort, dan krijg je alle kanten van het bord te zien. Dat is mij gebeurd."

"Ik kom hier om het WK te winnen. En dat is totaal niet gelukt."

Mighty Mike baalt als een sterker. "Het maakt me niet zo veel uit of ik met 5-0 of 5-4 verlies. Ik kom hier om het WK te winnen. En dat is totaal niet gelukt. Dit moet ik evalueren."

