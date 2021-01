Getuige filmt toevallig inbraak en helpt politie bij aanhouding verdachte

Een man die vrijdag in Tilburg een inbraak filmde, heeft de politie geholpen bij de aanhouding van de verdachte van de kraak. De getuige zag toevallig dat er iemand aan het inbreken was bij een gezondheidspraktijk aan de Fazantenjachtstraat. Hij maakte hiervan opnamen met zijn mobieltje en vertelde dit agenten toen die op de inbraakmelding waren afgekomen.

Op de beelden was de inbreker duidelijk te zien. Nog geen uur nadat de inbraak was gemeld, kon hij worden aangehouden. Het ging om een 40-jarige man uit Tilburg, hij had in zijn rugzak een schroevendraaier. Hij zit nu in de cel duimen te draaien.