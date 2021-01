Stoofpeertjes-dessert met een crumble van witte chocolade - Smakelijk recept uit Lekker Weekend!

Recept Smakelijk vergroot

Elke zaterdagochtend hoor je in het radioprogramma Lekker Weekend! kort na halfelf een chefkok over een Brabants streekproduct. Zaterdag 2 januari hoorde je chef en koksopleider Ronny Markestijn. Hij maakte een winters dessert met stoofperen die hij haalde bij de boerderijwinkel van Van den Kieboom in Breda.

Dit heb je nodig:

8 Gieser Wildeman peren

zevenhonderdvijftig mililiter droge witte wijn

honderdtwintig gram kristalsuiker

zeventig deciliter water

een kaneelstokje

twee stuks steranijs

twee stuks limoenblad

drie mandarijnen

En voor de crumble:

tweehonderd gram witte chocolade

vanille-ijs

Zo maak je het:

Schil de peertjes en verwijder de kroontjes zodat de peren rechtop kunnen staan.

Doe suiker en water bij elkaar in een pannetje en maak hier een lichte karamel van.

Als je karamel de gewenste kleur heeft (niet te donker), dan voeg je de witte wijn toe.

De karamel zal nu gaan stollen. Laat het geheel koken en de suiker lost weer op.

Voeg nu kaneel en steranijs toe, limoenblad en partjes mandarijn.

Leg de peertjes in het vocht en leg een bord op de peren zodat ze niet boven komen drijven.

Stoof de peertjes twee uur op laag vuur tot ze mooi zacht zijn, maar nog net niet uit elkaar vallen.

Doe voor de crumble de witte chocolade in een ovenschaal en dek af met aluminiumfolie.

Zet de schaal in een voorverwarmde oven van honderdveertig graden.

Haal de schaal na vijfentwintig minuten uit de oven en roer het geheel los met een lepel, zodat je een mooie crumble krijgt.

Laat het geheel afkoelen.

Serveer de peertjes met de crumble op een mooi bord.

Schep een bolletje vanille-ijs op de crumble.

Smakelijk!

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.