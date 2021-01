Biezenmortel hoort bij Tilburg, en iedereen mag het weten

Wachten op privacy instellingen... Biezenmortel is díe kant op! Volgende Vorige vergroot 1/2 Biezenmortel is díe kant op!

In het hartje van Tilburg staat sinds zaterdag een grote wegwijzer die de richting naar Biezenmortel aangeeft. Sinds 1 januari hoort Biezenmortel bij de gemeente Tilburg en dat willen de initiatiefnemers aan iedereen laten weten. "Wij willen gezien worden", legt Ronald Maas uit. "We hoorden eerder bij Haaren. En onze ervaring is: als je niets doet, gebeurt er ook niets. Vandaar deze ludieke actie."

De wegwijzer staat pontificaal op De Heuvel. Normaal het episch centrum van de horeca en winkeliers. Nu oogt het door corona en het slechte weer wat verlaten en rijdt er vooral verkeer voorbij. "Vanmorgen is met een hoogwerker de wegwijzer geplaatst. Naast Biezenmortel staat ook Barcelona, Londen en München aangeven. Maar mensen hoeven niet zo ver te reizen want het prachtige Biezenmortel ligt hier om de hoek", grinnikt Ronald.

"Biezenmortel wil niet verdwijnen in Tilburg."

Ronald heeft deze actie niet alleen bedacht. Zodra duidelijk werd dat zijn dorp bij het grote Tilburg ging horen, werd er onder de dorpsbewoners een coöperatie opgericht. "Inmiddels hebben we vierhonderd leden en samen gaan we zorgen dat Biezenmortel, met 1200 inwoners, op de kaart staat in Tilburg en omgeving."

De wegwijzer mag van de gemeente twee weken blijven staan. "We denken dat ons punt dan wel is gemaakt, maar we blijven van ons laten horen. Laat ik het omdraaien. Tilburg leeft nu Biezenmortel erbij is gekomen!"

