Ziekenhuizen klaar voor vaccineren: ‘Als we de vaccins krijgen, kunnen we morgen starten’

De Brabantse ziekenhuizen zijn blij met de beslissing om het ziekenhuispersoneel sneller te gaan vaccineren. Het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) spreekt van ‘een buitengewoon zinvolle en belangrijke beslissing’. In het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven zijn ze er al helemaal klaar voor en verwachten ze in twee dagen alle 750 verpleegkundigen te kunnen vaccineren.

Het gaat dan om personeel dat direct met patiënten in contact komt op de spoedeisende hulp, de intensive care en de speciale corona-afdelingen. Deze mensen hoorden aanvankelijk niet bij de groep die als eerste aan de beurt is voor een vaccin, maar dit gaat nu veranderen.

Erkenning

"Deze beslissing is een erkenning voor onze mensen en hun werk in de voorhoede van deze crisis. Het is goed dat we nu ook in de voorhoede staan met de vaccinaties”, aldus Geranne Engwirda-Kromwijk, lid van de Raad van Bestuur van het Catharina Ziekenhuis.

Het ziekteverzuim in haar ziekenhuis ligt nu boven de 6 procent, dat is hoger dan normaal. De verwachting is dat dit door het vaccineren gaat dalen. “Het water staat ons nog niet aan de lippen, maar de prognoses zijn spannend. Mede door de nieuwe variant van het virus maak ik me wel zorgen over de komende weken.”

Stekker zit al in de vriezer

Verschillende zorginstellingen hebben al uitnodigingen verstuurd aan hun personeel om een afspraak voor vaccinatie in te plannen. Dat doen ze in het Catharina Ziekenhuis niet. Mensen kunnen tijdens hun dienst naar de congreszaal van het ziekenhuis lopen en een prik halen.

Dat zou wat Engwirda-Kromwijk betreft al snel kunnen. "Als we de vaccins morgen krijgen, kunnen we morgen beginnen. We hebben een extra vriezer aangeschaft, en de stekker zit al in het stopcontact. Aan ons zal het niet liggen.”

Bart Berden van het ROAZ geeft aan dat er hard gewerkt wordt aan een plan van aanpak voor alle ziekenhuizen. Daar worden ook de GGD en de ambulancediensten bij betrokken. Berden: “Dat is heel complex. We besteden ook veel aandacht aan de mensen die nog twijfelen over het ontvangen van het vaccin. We gaan intensief met ze in gesprek.”

Individueel besluit

Dat gebeurt in het Catharina Ziekenhuis ook. "Mijn inschatting is dat zo’n dertig procent twijfels heeft", licht Engwirda-Kromwijk toe. "Het is een individueel besluit, maar we organiseren wel informatie bijeenkomsten zodat mensen op basis van de feiten een beslissing kunnen nemen.” Het is niet zo dat niet-gevaccineerd personeel straks minder ingeroosterd wordt.

Intensivist Femke Intven hoort in ieder geval niet bij die twijfelaars. “Toen ik vanmorgen het appje kreeg heb ik de vlag uitgehangen. We geven een heel groot cadeau als we de verpleegkundigen nu voorrang geven”.

Volgens haar is het personeel op dit moment het grote knelpunt in de zorg. “Als we goede zorg willen leveren, dan zijn de mensen aan het bed belangrijk. Daar zit de krapte, niet in de bedden, de deuren of de ramen.”

