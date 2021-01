Kim (21) staat te trappelen om vaccinateur te worden: 'Heel blij als het gaat beginnen'

Verpleegkundige Kim Romme (21) wil graag gaan vaccineren. vergroot

De eerste Brabantse zorgmedewerkers kunnen maandag een afspraak maken voor het coronavaccin, maar om die prikken te zetten zijn ook vaccinateurs nodig. Verpleegkundige Kim Romme (21) uit Molenschot meldde zich meteen aan. “Het is iets dat uit de wereld gebracht moet worden en daar kun je dan aan meehelpen. Daar ben ik heel trots op.” Kim gaat werken op de locatie in Breda en start dus pas op 18 januari.

Het is nog niet helemaal zeker dat ze aan de slag mag op de prikpost in het oude Amphia Ziekenhuis in Breda, maar Kim heeft er alle vertrouwen in. “Ze hebben heel veel mensen nodig want bijna iedereen werkt al op een afdeling en moet er tijd voor vrijmaken.”

De jonge verpleegkundige werkte ook al in een teststraat van de GGD en op een cohortafdeling in het ziekenhuis. Het vaccineren is een mooie nieuwe leerplek voor haar. ‘Het enige dat je doet is vaccineren en vaccineren. Die handeling verleer je nooit meer.’

“De aanmeldingen druppelen binnen.”

Maandag heeft ze een kennismakingsgesprek en dan hoort ze of ze inderdaad is aangenomen. Ze meldde zich aan via het uitzendbureau Daan. Die zijn tot nu tot erg tevreden met het aantal aanmeldingen, legt Lynn Kersten uit. ‘We ontvingen meteen dertig sollicitaties en het druppelt nog steeds binnen.’ Hoeveel personeel het uitzendbureau straks mag leveren aan de GGD is nog onduidelijk.

De vacature richt zich vooral op doktersassistenten en verpleegkundigen, maar volgens Kersten kan je met iedere medische achtergrond solliciteren. “Je kan ook helpende niveau twee zijn, niet iedereen hoeft te prikken.”

Sollicitanten die niet prikbekwaam zijn worden ingezet als optrekker, een soort vaccinvoorbereider. Geïnteresseerden die al een tijd niet meer in het vak zitten kunnen een opfriscursus krijgen. “Iedereen die zich aanmeldt, voelt dat ze hun steentje kunnen bijdragen. Dat is kenmerkend aan zorgmedewerkers", aldus Kersten.

“Ik wil helpen om een normale samenleving te krijgen.”

Voor nu wil de GGD eerst kijken of ze genoeg mensen met een medische achtergrond kunnen vinden. Kim begrijpt dat wel. “Je moet goed opletten waar je prikt en mensen gerust kunnen stellen. Mensen die een korte cursus doen hebben daar minder ervaring mee.”

Kersten merkt dat een groot deel van de sollicitanten het vaccineren naast hun baan willen doen. “Ze maken bijvoorbeeld de combi met een ochtenddienst in de thuiszorg om daarna tot acht uur ’s avonds te prikken.”

Ook Kim ziet het wel zitten om naast haar parttimebaan als verpleegkundige nog twee of drie dagen te vaccineren. Dat ze dan veel uren draait heeft ze er allemaal voor over. “Ik ben heel blij als het gaat beginnen en we zo snel mogelijk naar een normaal leven kunnen.”

