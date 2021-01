Eerste zorgmedewerkers van verpleeghuizen hebben uitnodiging voor coronavaccinnatie binnen

Foto: ANP vergroot

De eerste Brabantse zorgmedewerkers hebben dit weekeinde per brief een uitnodiging ontvangen om zich op korte termijn te laten vaccineren. Zij kunnen maandagochtend vanaf 8 uur naar een landelijke telefoonlijn bellen om een afspraak te maken. Dat staat in uitnodigingen van verschillende instellingen die Omroep Brabant heeft ingezien.

Redactie Geschreven door

De voorbije weken kregen mensen die werken in de verpleeg- en verzorgingssector in de GGD-regio Hart voor Brabant al algemene informatiepakketten. Zij komen als eersten in aanmerking voor het vaccin tegen het coronavirus. In de mails en brieven staat veel uitleg over het vaccin, hoe het inenten in zijn werk gaat en hoe mensen daarvoor een afspraak kunnen maken.

Persoonsgebonden uitnodiging

Wie zich laat inenten moet op de vaccinatielocatie onder meer een persoonsgebonden vaccinatie-uitnodiging op briefpapier van de werkgever laten zien. Tenminste twee zorginstellingen verstuurden deze op 31 december 2020 al. Vandaag zijn die bij het personeel op de deurmat gevallen.

De eerste geplande prikken worden vooralsnog op 8 januari in Veghel, Houten en Rotterdam gezet. Op 18 januari moeten ook vaccinatielocaties in de 22 andere GGD-regio's operationeel zijn. Wie immuun wil zijn voor het virus, moet zich twee keer laten prikken. Daartussen zit een periode van drie weken.

Ziekenhuismedewerkers

De overheid maakte vanochtend echter bekend dat de eerste vaccinaties tegen het coronavirus waarschijnlijk tóch voor 8 januari worden toegediend. Deze zijn voor dertigduizend mensen die in de acute zorg werken, zoals verpleegkundigen en artsen op de intensive care, spoedeisende hulp of corona-afdeling van ziekenhuizen. Zorgministers Hugo de Jonge en Tamara van Ark besloten hiertoe na kritiek van zorgbestuurders op de vaccinatieplanning.

Nederland is het laatste land binnen de Europese Unie dat start met vaccineren.

LEES OOK:

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.