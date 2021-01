Coronanieuws: minister De Jonge overstag, mogelijk toch sneller vaccinatie van ziekenhuispersoneel

Medicijnen aan de lopende band (foto: Pfizer). vergroot

Via dit liveblog houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van de coronacrisis in en voor Brabant.

De hoofdpunten:

Mogelijk wordt personeel in de acute zorg toch vóór 8 januari ingeënt tegen corona. Uiterlijk maandag moet hiervoor een plan klaar liggen.

In Brabant kwamen er tussen oudejaarsdag en 1 januari 1150 nieuwe coronagevallen bij. Dat zijn er 151 minder dan een dag eerder.

Het aantal nieuwe coronagevallen in ons land is gedaald. Tussen donderdag- en vrijdagochtend werden 8215 mensen positief getest. Dat zijn er 1490 minder dan de dag ervoor.

Er zijn bijna evenveel mensen voor als tegen een permanent vuurwerkverbod, blijkt uit een peiling van het tv-programma Hart van Nederland.

13.15 - Kuipers wil niet te vroeg juichen

Het is zeer de vraag of mensen in de acute zorg nog vóór 8 januari een prik kunnen krijgen tegen corona. Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, heeft hierover grote twijfels. Hij reageert op het besluit van het kabinet om toch een vervroegde vaccinatiecampagne te laten onderzoeken. Kuipers: "De verdeling van het vaccin, dat met -70 graden moet worden bewaard en komt in batches van duizend stuks, kost gewoon een aantal dagen tijd. Het kost ook tijd om draaiboeken te maken en vaccins uit te rollen."

Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, reageert blijer: "Geweldig! Dit is enorm belangrijk. Zo zijn we beter voorbereid op wat er de komende maand mogelijk staat te gebeuren. Het is geweldig dat ze dit hebben besloten en dat ze de plannen iets hebben bijgesteld."

Zolang die plannen niet officieel zijn, wordt op 8 januari onder meer in Veghel als eerste verpleeghuispersoneel ingeënt met medicijnen die bij Movianto in Oss worden bewaard.

12.30 - 26 nieuwe coronapatiënten in Brabant

26 nieuwe Brabantse coronapatiënten zijn de afgelopen 24 uur opgenomen. In totaal liggen nu 453 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen (ic's en klinieken). Dat zijn er 6 meer dan een dag eerder.

24 mensen mochten in het afgelopen etmaal naar huis en 2 mensen zijn overgeplaatst. 4 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het virus.

11.15 - Eerste vaccinaties toch vóór 8 januari?

De eerste vaccinaties tegen het coronavirus in ons land, worden vrijwel zeker toch al vóór 8 januari toegediend. Dit gebeurt dan bij mensen in de acute zorg, zoals verpleegkundigen en artsen die op de intensive care, spoedeisende hulp of corona-afdeling werken, maar ook om bijvoorbeeld ambulancepersoneel. Het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) komt zo snel mogelijk met een plan van aanpak, melden de zorgministers Hugo de Jonge en Tamara van Ark. Uiterlijk maandag moet duidelijk zijn wat de kortst mogelijke termijn is waarop de vaccinatie van deze groep van ongeveer 30.000 mensen kan beginnen. Waarschijnlijk gebeurt dit in ongeveer tien ziekenhuizen, verspreid over het land.

De Jonge hield tot nu toe vast aan 8 januari als startdatum. Dan zouden eigenlijk medewerkers in de verpleeghuizen de spits afbijten, in Veghel, Houten en Rotterdam. Eerder deze zaterdag werd bekend dat een oproep om het vaccineren te vervroegen massaal werd ondersteund.

Andere Europese landen dienen sinds vorige week het Pfizer-vaccin al toe. Daardoor kwam De Jonge onder vuur te liggen. Hij moet zich dinsdag in de Tweede Kamer verantwoorden.

10.00 - Groot animo voor oproep om zorgpersoneel eerder te vaccineren

Onder anderen diverse artsen steunen via de sociale media een internetpetitie aan minister Hugo de Jonge, waarin wordt gevraagd om maandag 4 januari al te beginnen met het vaccineren van zorgpersoneel. Volgens de opsteller van de petitie, de 14-jarige Laetitia Tilanus, gaat het om enkele tienduizenden verpleegkundigen op onder meer de intensive care en de ambulances. "Zij zetten hun gezondheid op het spel voor die van ons. Bovendien kunnen zij de vaccinatie direct zelf uitvoeren", aldus de tekst in de petitie.

Tienduizend mensen hebben de oproep al ondertekend. De petitie is een reactie op hetzelfde pleidooi van Ernst Kuipers en Diederik Gommers, woensdag in het tv-programma Nieuwsuur. De Jonge liet eerder weten dat hij niet vóór maandag op de oproep van Gommers en Kuipers zou terugkomen.

9.40 - Mensen met lager inkomen extra de pineut?

Mensen met een lager inkomen verwachten minder te profiteren van economisch herstel na de coronacrisis dan landgenoten die meer verdienen. Ze zijn bang dat ze geraakt worden door hogere belastingen en prijzen. Ook denken ze er niet in inkomen op vooruit te gaan.

Over het geheel genomen denken zeven op de tien mensen (69 procent) dat 2021 financieel een goed jaar wordt voor ze. Dit alles komt naar voren uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 25.000 leden van het eigen Opiniepanel. Waar mensen uit alle inkomensgroepen het over eens zijn, is de verwachting voor de Nederlandse economie. In totaal verwachten ruim vier op de tien dat het dit jaar goed met hen gaat, tegenover de helft, die juist een slecht jaar voorziet.

8.10 - Sunweb: 'Boek desnoods ergens anders'

Reisorganisatie Sunweb is zaterdag met een opmerkelijke reclamecampagne begonnen om aandacht te vragen voor de crisis in de reisbranche. Het concern roept consumenten in paginagrote advertenties in De Telegraaf en het Algemeen Dagblad op om hun zomervakantie bij concurrenten als TUI, D-reizen of Corendon te boeken. Daarmee wil Sunweb naar eigen zeggen aangeven dat elke boeking op dit moment telt voor de sector.

De reisbranche wordt zwaar getroffen door de coronapandemie en de maatregelen die nodig zijn om de verspreiding van het virus tegen te gaan. De Nederlandse overheid raadt het momenteel ook af om in het buitenland op vakantie te gaan. Sunweb voert daarom in ieder geval tot 19 januari geen vakantiereizen uit.

5.00 - 'Ziekenhuizen smeken om verpleegkundigen '

Verpleegkundigen vallen massaal uit door besmetting met het coronavirus of doordat ze overwerkt raken. Dit is extra problematisch, omdat verpleegkundigen (in spe) nauwelijks te vinden zijn, meldt het Algemeen Dagblad.

Alleen al de afgelopen dagen hebben ziekenhuizen bij Regioplus tweehonderd aanvragen gedaan voor extra verpleegkundigen. Regioplus is de organisatie, die de landelijke campagne Extra Handen Voor De Zorg coördineert. Hiermee wordt geprobeerd om oud-zorgpersoneel terug te krijgen in de zieken- en verzorgingshuizen. Op de gespecialiseerde vacaturesite van Nursing staan momenteel 2200 vacatures voor verpleegkundigen.

4.50 - 'Recordaantal campers verkocht '

De verkoop van campers is vorig jaar door het dak gegaan. In twaalf maanden tijd werden 2400 nieuwe kampeerwagens de showroom uitgereden. Dat is een absoluut record, zo is te lezen in De Telegraaf. En dat terwijl er in het voorjaar nog sprake was van een forse daling.

Het totale aantal kampeerauto's dat in Nederland geregistreerd staat, ligt voor het eerst boven de 140.000. Vijf jaar geleden waren dat er nog geen 100.000. De krant meldt dit op basis van cijfers van Bovag en databureau RDC.

