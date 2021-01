Coronanieuws: permanent vuurwerkverbod 'splijtzwam', minder besmettingen in provincie

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Ook op de eerste dag van het nieuwe jaar hebben we met een liveblog de belangrijkste ontwikkelingen van de coronacrisis in en buiten Brabant op een rij gezet.

De hoofdpunten:

Basisscholen en de kinderopvang blijven definitief tot 18 januari dicht

Nederland kreeg er donderdag 9719 nieuwe coronabesmettingen erbij, in Brabant waren dat er 1301.

Het aantal ic-opnames voor het eerst in tweede golf boven de honderd in de ziekenhuizen in onze provincie.

RIVM-baas Jaap van Dissel denkt dat versoepelingen vanaf half februari mogelijk zijn.

Het liveblog is gesloten.

22.10 - Helft van Nederland wil vuurwerk voor altijd verbieden

Een permanent totaalverbod op vuurwerk, waar onder anderen burgemeester Bruls van Nijmegen voor pleit, splijt Nederland. 49 procent is ervoor om al het vuurwerk voor altijd te verbieden, 48 procent is tegen. Dat blijkt uit representatief onderzoek van het Hart van Nederland-panel, meldt Hart van Nederland.

Voor veel Nederlanders die voor een verbod zijn gaat het vooral om de geluidsoverlast en de angst die de knallen opleveren bij huisdieren. De helft van Nederland wil het vuurwerk juist behouden en noemt het een traditie. Dit jaar was er een vuurwerkverbod om de zorg te ontlasten.

18.35 - Gemeente Drimmelen: aantal besmettingen toegenomen met 10

In de gemeente Drimmelen zijn er tien besmette inwoners bijgekomen. Het totale aantal besmettingen staat nu op 1238.

17.20 - Grapperhaus na jaarwisseling: men hield zich goed aan de regels

Bijna heel Nederland heeft zich deze jaarwisseling goed aan alle aangescherpte regels gehouden, zegt minister Ferd Grapperhaus (Justitie) vrijdag. Dit jaar was het verboden om vuurwerk af te steken, zodat de al hoge druk op de zorg niet verder toeneemt. Mensen mochten ook niet in groepen bij elkaar komen.

De minister prijst ook de politie en brandweer, die er volgens hem "goed bovenop hebben gezeten". Wel heeft "een kleine groep raddraaiers" brand gesticht en politiemensen aangevallen, maar in vergelijking met eerdere jaren gebeurde dat minder vaak. "Het is gewoon misdadig, we hebben er zwaardere straffen op en dat zullen de mensen die zijn aangehouden ongetwijfeld gaan merken."

16.20 - 1150 nieuwe besmettingen in Brabant

In Brabant kwamen er de afgelopen 24 uur 1150 nieuwe coronagevallen bij. Dat zijn er 151 minder dan gisteren.

16.15 – Minder nieuw coronameldingen: 8215

Het aantal nieuwe coronagevallen is afgelopen gedaald. Tussen donderdag- en vrijdagochtend werden 8215 mensen positief getest. Dat zijn 1490 minder dan de dag ervoor.

Het aantal sterfgevallen is toegenomen met 98. Dat waren er donderdag 109. Sinds het begin van de uitbraak zijn er 805.179 mensen positief getest en 11.529 mensen overleden.

In de afgelopen zeven dagen zijn er 61.231 positieve tests gemeld en 611 sterfgevallen. De week daarvoor waren dat er respectievelijk 79.706 en 523.

Het weekgemiddelde is op nieuwjaarsdag voor het eerst sinds lange tijd onder de grens van 9000 gedoken. In de afgelopen week zijn 61.231 positieve tests geregistreerd, waarmee het weekgemiddelde over zeven dagen gemeten is gedaald naar 8747. Een week geleden op eerste kerstdag lag het weekgemiddelde nog op 11.387.

15.45 -Minder coronapatiënten in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is met 168 afgenomen naar 2649. Op de intensive care liggen op nieuwjaarsdag 692 Covid-patiënten, 21 minder dan op oudjaarsdag. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS), dat eerder nog uitging van een stijging. Op de verpleegafdelingen van de ziekenhuizen liggen 1957 coronapatiënten, 147 minder dan op donderdag.

Het aantal nieuwe corona-opnames bedraagt 239 in de kliniek en 37 op de ic. Er liggen elf Nederlandse coronapatiënten op de intensive care in Duitsland, net zoveel als donderdag. In de afgelopen 24 uur zijn negentien patiënten verplaatst tussen de regio's, onder wie vier ic-patiënten.

15.07 - Illegaal feest beëindigd in Nijmegen

De politie heeft vrijdagochtend rond 10.30 uur een illegaal feest beëindigd aan de Lijnbaanstraat in Nijmegen. Er waren ongeveer dertig personen aanwezig. Een deel van de feestgangers probeerde te ontkomen, maar de politie wist dat te voorkomen. Alle aanwezigen hebben een bekeuring gekregen wegens overtreding van de coronaregels. Zo is groepsvorming verboden, bovendien hielden de feestvierders geen voldoende afstand van elkaar.

14.16 - Jaarwisseling ook in Amsterdam en Rotterdam rustig verlopen

De jaarwisseling in Amsterdam en omgeving is volgens burgemeester Femke Halsema beheersbaar verlopen. Er zijn minder aanhoudingen verricht door de politie dan in voorgaande jaren. De brandweer en de ambulancediensten rukten minder vaak uit voor spoedeisende ritten. Cijfers noemt de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland niet in het voorlopige beeld van de politie, de brandweer en de geneeskundige diensten.

De jaarwisseling in de regio Rotterdam-Rijnmond heeft ondanks het vuurwerkverbod en de oproep oud en nieuw vooral thuis te vieren de hulpdiensten een drukke nacht bezorgd. Wel zijn grote incidenten uitgebleven, meldt de veiligheidsregio.

14.14 - Bruls wil dat kabinet vuurwerkverbod definitief maakt

Burgmeester Hubert Bruls van Nijmegen roept het kabinet op vuurwerk definitief te verbieden met oud en nieuw. Deze jaarwisseling was vanwege corona een verbod ingesteld. Op basis van hoe oud en nieuw is verlopen, vindt Bruls, tevens voorzitter van het Veiligheidsberaad, het tijd dat ieder jaar zo'n verbod moet gelden.

"De eerste tekenen van het vuurwerkverbod smaken er bij mij naar dat we dit blijven doorzetten", zegt Bruls tegen Omroep Gelderland. "Wat Nijmegen betreft sowieso, maar ik zou zeggen tegen het kabinet: 'Nu echt doorzetten, voor het hele land een vuurwerkverbod'. Ook voor volgend jaar."

14.13 - Frankrijk vervroegt avondklok

Frankrijk neemt nieuwe maatregelen om het coronavirus te bestrijden. De avondklok gaat in delen van het land vanaf zaterdag al om zes uur in, maakte een regeringswoordvoerder bekend. Die noodmaatregel was daar voorheen van kracht van acht uur tot zes uur.

Fransen mogen hun huis na het ingaan van de avondklok alleen verlaten als ze een geldige reden hebben. Het kan bijvoorbeeld gaan om een doktersafspraak of het uitlaten van de hond.

13.30 - Te veel mensen op bezoek in Schijndel

Een wijkagent in Schijndel, Ger Roumen, moest nieuwjaarsnacht optreden in de wijk Hulzebraak. In een huis telde hij minstens acht personen, die op bezoek waren bij een jongen die er woont. Een andere groep dacht er ook welkom te zijn. Toen haar werd verteld, dat dat niet de bedoeling was, werd de sfeer grimmig en werden er bedreigingen geuit, zo meldt Roumen. De agent hield voet bij stuk en stuurde de ongewenste gasten weg. Hij sprak ook de ouders van de jongen in het huis aan. Ze snapten dat ze niet slim hadden gehandeld. Overigens is er verder geen overlast veroorzaakt en constateerde Roumen tot zijn genoegen dat in andere woningen de coronaregels wel werden nageleefd.

12.25 - Veghel op 8 januari niet enige priklocatie

Behalve in Veghel wordt op 8 januari ook in Rotterdam en Houten gevaccineerd tegen het coronavirus. Dit meldt de GGD GHOR Nederland. Eerder was er sprake van dat alleen op het terrein van het voormalig distributiecentrum van Jumbo in Veghel die dag de inentingen zouden plaatsvinden.

De overkoepelende organisatie van de gezondheidsdiensten zegt dat ze over voldoende gekwalificeerd personeel beschikt om dit karwei te kunnen klaren. "Tegelijkertijd worden er op dit moment nog veel meer prikkers geworven om ook in de toekomst de grotere aantallen prikken vlot en veilig te kunnen zetten. Voor al deze nieuwe collega's zijn uiteraard trainingsprogramma's ontwikkeld. De meeste medewerkers die de komende weken gaan prikken, hebben deze training al gevolgd of zijn al ervaren met het geven van prikken. De komende dagen volgt nog een aantal mensen het trainingsprogramma."

12.05 - GOODBYE 2020 prima bekeken

Ongeveer 650.000 mensen hebben rondom de jaarwisseling gekeken naar een van de vijftig streams van het door de overheid bekostigde GOODBYE 2020. Dit thuisfestival was een alternatief voor de feesten rond oud en nieuw die vanwege de coronacrisis waren afgelast. "Dat is veel meer dan waarop we hadden durven hopen", zegt initiatiefnemer Maarten Schultz. "Vooraf zeiden we blij te zijn met 500.000 kijkers. Dat hebben we ruimschoots overtroffen."

De ongeveer 650.000 belangstellenden keken via zo'n 250.000 unieke verbindingen. Gemiddeld keken twee á drie mensen per verbinding. Ze konden genieten van (eerder opgenomen) sessies van artiesten als Suzan & Freek, Tino Martin en Douwe Bob en van festivals als Dance Valley, Appelsap en Milkshake.

11.50 - Vuurwerkslachtoffers in Brabant

In het Amphia Ziekenhuis in Breda waren vier van de acht mensen die zich op de SpoedEisende Hulp meldden, gewond geraakt als gevolg van vuurwerk. Bij Bravis in Bergen op Zoom moesten twee vuurwerkslachtoffers geholpen worden. Ook in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch ging het om twee slachtoffers: beiden zijn minderjarig en raakten zwaargewond. Ze liepen oogletsel en brandwonden op. De twee jonge vuurwerkslachtoffers die terechtkwamen bij de spoedpost van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg, hadden 'slechts' lichte verwondingen.

10.40 - Crowdfunding brengt minder op

Met crowdfunding is vorig jaar 417 miljoen euro opgehaald. Dat is iets minder dan de opbrengsten van 2019 toen de teller stokte bij 424 miljoen euro. Dat meldt de gespecialiseerde website CrowdfundingCijfers.nl, dat sinds 2011 de ontwikkeling van crowdfunding in Nederland in kaart brengt. Bij crowdfunding legt een groep mensen ieder een relatief klein bedrag in om een project of onderneming te financieren.

De krimp vorig jaar werd volgens onderzoekers veroorzaakt doordat ondernemingen tijdens de eerste lockdown veel minder geld ophaalden dan een jaar eerder. In 2020 werden 12.764 projecten en ondernemingen succesvol gefinancierd. Het gemiddelde bedrag per project was 33.000 euro. CrowdfundingCijfers.nl noemt het verder opvallend dat maatschappelijke projecten in diezelfde periode juist zo'n 50 procent meer geld ophaalden. Voor onder meer corona-onderzoeksprojecten van academische ziekenhuizen. Maar ook ondernemers, kunstenaars en culturele organisaties maakten creatief gebruik van crowdfunding.

8.45 – ‘Vuurwerkverbod permanent’

Zijn rustigste jaarwisseling ooit sterkt oogarts Tjeerd de Faber in zijn overtuiging dat het vuurwerkverbod een permanent karakter moet krijgen. "Gelukkig hebben we het door het vuurwerkverbod eindelijk rustig gehad tijdens de jaarwisseling. Een hoop mensen is leed bespaard gebleven.”

“In de 34 jaar dat ik hier werk, heb ik dit lage aantal slachtoffers tijdens de nieuwjaarsnacht niet meegemaakt", aldus De Faber. Hij is oogarts in Het Oogziekenhuis Rotterdam en vuurwerkwoordvoerder van Het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG). Bij dit gezelschap zijn alle in Nederland werkzame oogartsen aangesloten.

Tijdens de jaarwisseling is slechts één vuurwerkslachtoffer met oogletsel bij het Rotterdamse ziekenhuis binnengebracht. Vorig jaar waren dat er achttien. Verder zijn twee patiënten behandeld wegens letsel door carbidschieten. Op nieuwjaarsdag wordt nog wel een patiënt uit een ander ziekenhuis bij Het Oogziekenhuis geopereerd.

6.40 – Vriendenfeest loopt uit de hand

Volgens een wijkagent in Schijndel is de afgelopen nacht ruzie ontstaan in een huis waar een bewoner een volle woonkamer vrienden ontving. Ze kregen ‘ruzie aan huis met andere groep.’ De agent, Ger Roumen, moest even bemiddelen toen het uit de hand liep. Hij maakte de ouders van de jongen, toen ze later thuiskwamen, duidelijk dat er andere coronaregels zijn. Roumen had niet het idee dat zijn woorden aankwamen: “Jammer, voor mijn gevoel één oor in, ander oor uit...”

4.45 – Agenten gewond bij beëindigen feest

In Arnhem moest de politie vrijdagochtend vroeg een einde maken aan een feest in een bunker op een terrein aan de Koningsweg. Drie agenten raakten hierbij gewond. De Mobiele Eenheid werd zelfs ingeschakeld om de ontruiming ordelijk te laten verlopen. Er waren zeker zeventig bezoekers. Drie van hen zijn aangehouden wegens het plegen van openlijk geweld.

In Didam heeft de politie veertien jongeren bekeurd, omdat zij in een keet een illegaal feestje aan het vieren waren. Ze konden niet de coronamaatregelen volgen en de anderhalvemeter afstand houden.

