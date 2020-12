Eerste coronavaccins aangekomen bij Movianto in Oss: 'Historisch moment'

Wachten op privacy instellingen... De eerste vaccins komen aan bij Movianto in Oss (Foto: Ilse Schoenmakers). Volgende Vorige vergroot 1/2 De eerste coronavaccins zijn aangekomen in Oss

De eerste tienduizend coronavaccins van Pfizer en BioNTech zijn zaterdagochtend om half negen aangekomen bij Movianto in Oss. Daar worden de vaccins voor heel Nederland voorlopig opgeslagen. De vaccins komen van de Pfizer-fabriek in Puurs, een plaats in de Belgische provincie Antwerpen. Site-manager Michiel Heller van het bedrijf in Oss sprak zaterdag van 'een historisch moment'.

Na maanden voorbereiding zijn de vaccins eindelijk binnen, zei Heller verder. "Dit project is de kers op de taart van wat wij hier doen." De twee dozen met de vaccins werden in een kleine vrachtwagen vanuit België naar Oss gebracht. Vanaf de grens bij Hazeldonk werd het transport begeleid door vier politieagenten op motoren. Ook reed een auto van de eigen beveiliging van Pfizer mee.

In Oss controleerden twee medewerkers van het RIVM de eerste twee verpakkingen met Pfizer-vaccins, voordat die de diepvries in gingen. Ook werden de geneesmiddelen goed geregistreerd, zodat achteraf kan worden nagegaan waar de vaccins zijn afgeleverd. In de nacht van 7 op 8 januari worden de vaccins uit de diepvries gehaald. Dan gaan ze met een soort bakkerskarren naar een koeling in het bedrijf om daar te ontdooien.

Vaccineren vanaf 8 januari

Van daaruit kunnen ze op 8 januari in de vroege ochtend worden gedistribueerd naar de vaccinatiecentra. Na ontdooien zijn de vaccins nog vijf dagen bruikbaar, mits ze gedurende die tijd worden bewaard in een koelkast met temperaturen van tussen de 2 en 8 graden. Eenmaal binnengebracht in een vaccinatiecentrum zijn ze volgens Heller nog twee uur bruikbaar.

Movianto, waar 230 mensen werken, heeft ervaring met opslag en transport voor een vaccinatieprogramma, jaarlijks verzorgt het de bevoorrading voor de landelijke griepvaccinatie. De komende dagen en weken volgen meer zendingen van Pfizer tot een (voorlopig) totaal van vier miljoen doses. De vaccins worden opgeslagen in 24 speciaal daartoe bestemde diepvriezers in het bedrijf. Elke diepvriezer is goed voor 288 kartonnen doosjes, met elk 975 doses.

Naalden en spuiten

Coronaminister Hugo de Jonge bracht maandag nog een bezoek aan het bedrijf op industrieterrein Vorstengrafdonk. Hij kreeg onder meer uitleg over de 24 supervriezers. Ook alle naalden en spuiten stonden toen ook al metershoog opgestapeld in dozen.

Het Europees geneesmiddelenbureau EMA keurde het vaccin van Pfizer en BioNTech afgelopen maandag goed. De eerste vaccinatie tegen het coronavirus in Nederland wordt op 8 januari gezet. Brabant volgt op 11 en 18 januari. Zorgmedewerkers van verpleeghuizen zullen als eersten een oproep ontvangen.

Uitbreiding in Oss

Movianto is onderdeel van het Franse familiebedrijf Walden, een van de grootste logistieke dienstverleners van de farmaceutische industrie in Europa. Het bedrijf is actief in twaalf landen en heeft daar meer dan twintig depots. In de Benelux heeft Movianto er drie: één in Oss en twee in België.

Het bedrijf in Oss wordt volgend jaar fors uitgebreid, vanwege de toename van de opslagbehoefte, en als gevolg van het coronavirus.

