Kleine boekwinkel concurreert met bezorgreuzen en brengt 'geestelijk voedsel' aan huis

De bestellingen staan klaar om rondgebracht te worden. vergroot

Een bol.com is hij nog niet, maar René Hollaers van Boekhandel Van Kemenade & Hollaers in Breda doet er wel alles aan om zijn klanten ook in coronatijd te bedienen. Vrijwilligers brengen het 'geestelijk voedsel' gewoon bij de mensen thuis.

Geestelijk voedsel of niet, een boekwinkel hoort niet tot de essentiële winkels en mag dus niet open tijdens deze harde lockdown. Hollaers: "Eigenlijk is het raar, boeken zijn nodig voor de meningsvorming, net als kranten en tijdschriften".

Gelukkig laat René zijn klanten niet in de kou staan. Een team van vrijwilligers brengt de boeken die mensen online of telefonisch bestellen rond. En dat gaat goed: "Het loopt nog steeds, zelfs na de kerst!"

Wachten op privacy instellingen...

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.