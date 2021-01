Vier tieners opgepakt die wapens en knalvuurwerk in hun auto hadden

Vier tieners zijn zaterdagnacht aangehouden in Bergen op Zoom. Ze hadden twee andere inwoners van die stad bedreigd. Tijdens hun arrestatie hadden de verdachten wapens op zak.

Vuurwapens

De eerste drie werden aangehouden toen ze in een auto zaten. In de auto vond de politie honderd stuks knalvuurwerk. Ook had de 18-jarige man een luchtdrukpistool met munitie bij zich en een vuurwapen of iets wat op een vuurwapen leek, verstopt in zijn onderbroek.