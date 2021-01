'Ik heb 880 prikjes per dag te zetten', GGD-directeur heeft dubbel gevoel over voorrang acute zorg

GGD-directeur Brabant-Zuidoost, Ellis Jeurissen (foto: Omroep Brabant). vergroot

Dat mensen die in de acute zorg werken toch voorrang krijgen bij het vaccineren tegen corona, moest directer Ellis Jeurissen van de GGD Brabant-Zuidoost uit de media opmaken. Ze snapt de roep, maar 'het gaat ten koste van medewerkers in bijvoorbeeld de gehandicaptenzorg'. "Iedereen kan heel hard roepen", zegt de GGD-directeur zondag in talkshow KRAAK. van Omroep Brabant. "Maar ik heb 880 prikjes per dag te zetten."

Sandra Kagie Geschreven door

Met dat aantal vaccinaties moet haar regio het vanaf 18 januari in eerste instantie doen. Het kan dus volgens Jeurissen niet zo zijn 'dat degene die het hardst schreeuwt altijd vooraan loopt'.

Om vervolgens aandacht te vragen voor verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen. "Die hebben het ook hartstikke zwaar met heel veel onderbezetting." Iets waar ze zich grote zorgen om maakt. "Je hebt in een situatie van schaarste ook altijd weer wat uit te leggen", concludeert ze.

Vaccinatiebereidheid grote zorg

Het aantal van 880 vaccinaties per dag moet volgens de GGD-directeur in haar regio uiteindelijk oplopen tot vijfduizend per dag. Haar grootste zorg vormt intussen de vaccinatiebereidheid onder zorgmedewerkers. Deze varieert volgens haar van vijftien procent tot zestig procent.

"Mijn grootste angst is dat we straks vaccins verspillen", geeft ze aan. Ze vreest dat we straks 'alles open zetten voor zorgpersoneel terwijl de vaccinatiebereidheid onder hen laag is'. "De vaccins die ontdooid worden aangeleverd, moeten wel op. Ik wil er daar niet één van weggooien", benadrukt ze.

Bekijk hier heel het gesprek met directeur Ellis Jeurissen van de GGD Brabant-Zuidoost in KRAAK.:

Wachten op privacy instellingen...

LEES OOK:

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.