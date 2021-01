Baaldag voor FC Eindhoven tegen Cambuur, Helmond Sport komt terug van achterstand

Keeper Ruud Swinkels van FC Eindhoven moest meerdere keren vissen (foto: OrangePictures). vergroot

FC Eindhoven had zondag in de eerste divisie een hele moeilijke middag tegen Cambuur en verloor met 5-2. NAC was eerder op de dag met 3-0 te sterk voor Excelsior. En Helmond Sport overklaste zaterdag FC Dordrecht met 5-2, na eerst achter te hebben gestaan.

FC Eindhoven - SC Cambuur: 2-5

Bij rust keken de Eindhovenaren al tegen een 1-5 achterstand aan. Vier tegentreffers waren al gemaakt voordat Mawouna Amevor kon gaan douchen voor een overtreding op de doorgebroken Robert Mühren.

Het leed werd nog erger toen koploper Cambuur vijf minuten later een strafschop kreeg en benutte. In de tweede helft wees scheidsrechter Erwin Blank opnieuw naar de stip en Eindhoven moest vrezen voor de 1-6, maar Blank werd teruggefloten door zijn assistent.

In de 65e minuut maakte Pieter Bogaers de stand iets draaglijker. De 2-5 was ook de eindstand.

Excelsior - NAC Breda: 0-3

NAC Breda heeft zich in de Keuken Kampioen Divisie op de derde plaats genesteld door een overwinning bij Excelsior. De ploeg van trainer Maurice Steijn zegevierde zondag op het Rotterdamse kunstgras met 3-0. NAC nam de derde plaats over van De Graafschap, dat een dag eerder de topper tegen Almere City FC verloor (1-0).

Helmond Sport - FC Dordrecht: 5-2

Helmond Sport heeft zaterdag een ruime overwinning behaald op FC Dordrecht. Het elftal van trainer Wil Boessen stond kort voor rust nog achter (0-2) tegen de hekkensluiter, maar liep in de tweede helft vlot weg. Het werd 5-2.

Karim Loukili scoorde kort voor rust voor de Brabanders en in de tweede helft was de aanvaller nog twee keer trefzeker. Sander Vereijken en Maxime De Bie maakten de overige twee doelpunten voor Helmond Sport, dat zaterdag het contract met trainer Wil Boessen met twee jaar verlengde.

Helmond Sport staat nu op de veertien plaats in de Keuken Kampioen Divisie met twintig punten.

