Buurvrouw na explosie Poolse winkel: 'Nu zijn wij aan de beurt'

Omwonenden van de Poolse winkel in Tilburg die zondagnacht is opgeblazen zijn flink geschrokken van de aanslag. Rond half drie klonk een enorme dreun en zaten de buurtbewoners rechtop in bed. “Ik dacht meteen aan de pinautomaat.”

Rinie Botermans schrok samen met haar man wakker van de enorme knal. “Nu zijn wij aan de beurt, zei mijn man. We konden het verwachten na die explosies bij die andere winkels.”

“Het raam van de keuken lag er meteen uit”, vertelt Rinie. “De knal was echt knoerthard. Ik schrok er van. Mijn man zag iemand heel snel weglopen. Hij dacht dat het een jong iemand was. Maar we weten niet wie het was.”

'Ik hoorde getimmer'

Piet Balemans woont vijf hoog in de flat in de buurt van de Poolse winkel Warszawa. Hij werd al voor de explosie wakker. “Ik hoorde getimmer en ik wist meteen dat er iets niet klopte. Dit is niet normaal, dacht ik, midden in de nacht.”

Maar veel tijd om te bellen had Piet niet. “Ik had de telefoon in m’n hand en in een keer hoor ik een keiharde knal en toen was ‘t al gebeurd. Toen stond de winkel al in lichterlaaie.”

'Ik dacht aan Albert Heijn'

Piet Balemans had niet gelijk door dat het om Warszawa ging, een winkel die er pas een paar maanden zit. “Ik dacht eerst dat het de Albert Heijn was. Ik kijk recht op de Albert Heijn en ik dacht meteen aan de pinautomaat, die daar zit. Maar daar was niks te zien. Toen keek ik rechts en zag ik vlammen in de Poolse winkel.”

In de omgeving was ook flink wat schade door de enorme explosie. “De ramen van veel bergingen zijn eruit. En ik begreep ook keukenramen. Dit Is echt een enorme kracht geweest. We lagen met tweeën in bed en boem in een keer. Het was zeker geen rotje. Ja, ik voelde het echt. En dat op vijf hoog.”

“Wij zijn er goed afgekomen. Wat een slechte wereld. Het wordt met de dag erger.”

