Opnieuw explosie bij Poolse supermarkt, deze keer in Tilburg

In de nacht van zondag op maandag is opnieuw een explosie geweest bij een Poolse supermarkt. Het gaat om een zaak aan het Paletplein in Tilburg. Het is de vijfde Poolse supermarkt in korte tijd waar een explosief afgaat.

In de winkel is na de explosie brand uitgebroken. Ruiten van panden in de buurt zijn door de klap gesneuveld. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen.

De explosie werd om drie uur 's nachts gemeld. Volgens de veiligheidsregio zijn voor de winkel restanten van een explosief gevonden. Er zou geen gevaar zijn voor een volgende explosie, maar de EOD gaat toch die kan uit om onderzoek te doen.

Eerdere explosies

Vorige maand was vier keer in een week tijd een explosie bij verschillende Poolse supermarkten die de naam Biedronka dragen. In een zaak in Heeswijk-Dinther ging in de nacht van 8 december een explosief af, diezelfde nacht was het raak in Aalsmeer. Later gingen explosieven af in Beverwijk.

