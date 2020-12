Man op beeld die waarschijnlijk explosie veroorzaakte bij Poolse supermarkt in Heeswijk-Dinther

De mogelijke dader van explosie Poolse supermarkt in Heeswijk-Dinther (foto: politie). vergroot

De politie heeft dinsdagavond in het tv-programma Opsporing Verzocht een foto laten zien van de mogelijke dader van de explosie bij de Poolse supermarkt in Heeswijk-Dinther. Het gaat om een donkergeklede man die in een kleine auto reed. Hij is op het tijdstip van de explosie is gezien. De politie hoopt dat iemand weet wie de man is.

Niet alleen in Heeswijk-Dinther, maar ook bij Poolse supermarkten in Aalsmeer en Beverwijk waren ontploffingen. Op maandagnacht 8 december vonden er twee explosies plaats bij de Biedronka-winkels in Aalsmeer en in Heeswijk-Dinther. De ontploffing in Heeswijk-Dinther was 57 minuten na de explosie in Aalsmeer. In het tv-programma sprak een politiewoordvoerder van een 'gecoördineerde actie'.

Bij de Poolse supermarkt Biedronka aan het Plein 1969 in het centrum van Heeswijk-Dinther ontplofte het explosief rond vier uur. De klap was in een omtrek van vijf kilometer te horen. De schade was enorm, maar niemand raakte gewond. Twintig omwonenden moesten wel hun huis uit en werden opgevangen in de brandweerkazerne. In de loop van dinsdagochtend konden de bewoners terugkeren naar hun appartementen.

In de dagen erna waren er ook explosies bij Biedronka-supermarkten in Beverwijk. Ook daar was de schade enorm. De Poolse supermarkten delen enkel hun Poolse naam Biedronka. Het gaat niet om een overkoepelende keten.

