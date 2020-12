Burgemeester bezoekt Poolse supermarkt na explosie: 'Ik leef met hen mee'

De totaal ontwrichte gevels (foto: Bart Meesters/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

Burgemeester Marieke Moorman heeft gereageerd op de explosie in een Poolse supermarkt aan Plein 1969 in Heeswijk-Dinther. "Gelukkig vielen er geen gewonden, maar het had ook heel anders kunnen aflopen."

Maandagnacht ging een explosief af bij de Biedronka-supermarkt. De schade is enorm. Dat zag ook burgemeester Moorman, die dinsdagmorgen een kijkje nam. "Bewoners en winkeliers zijn erg geschrokken. Ik leef met hen mee. Het is nogal wat als je 's nachts je huis uit moet", zegt ze. De gemeente ondersteunt getroffen winkeliers en er is contact met slachtofferhulp.

Bewoners van appartementen boven de supermarkt zijn inmiddels teruggekeerd naar hun huizen. De constructie van het appartementencomplex is stabiel genoeg. Vanwege politieonderzoek is de straat afgesloten. Omliggende winkels zijn tijdelijk gesloten. Als het getroffen pand wordt vrijgegeven, gaat de gemeente dit stutten.

Eigenaar Shwana Rabati is geschrokken van de aanslag op zijn supermarkt. "Ik ben helemaal in shock", vertelde hij dinsdagmorgen tegen Omroep Brabant. "Mijn winkel is helemaal kapot."

Reacties op de aanslag op de supermarkt:

