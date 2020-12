Eigenaar schrikt zich rot van explosie in Poolse supermarkt: 'Mijn winkel is helemaal kapot'

Shwana Rabati, de eigenaar van de Poolse supermarkt in Heeswijk-Dinther (foto: Bart Meesters/SQ Vision Mediaprodukties). De straat is afgezet vanwege politie-onderzoek (foto: Collin Beijk). Volgende Vorige vergroot 1/2 Shwana Rabati, de eigenaar van de Poolse supermarkt in Heeswijk-Dinther (foto: Bart Meesters/SQ Vision Mediaprodukties).

Shwana Rabati is zich rot geschrokken. Hij is de eigenaar van de Poolse supermarkt Biedronka in Heeswijk-Dinther die maandagnacht door een explosief zwaar werd beschadigd. “Ik ben helemaal in shock. Ik werd wakker gebeld door de eigenaar van het pand waarin mijn winkel zit. Ik ben meteen hierheen gekomen. Mijn winkel is helemaal kapot. Hopelijk zijn de mensen die boven mijn zaak wonen, veilig en gezond.”

Rabati geloofde zijn ogen niet toen hij Plein 1969 opreed. De gevel van zijn winkel was naar beneden gekomen. Een groot deel van de inventaris lag op straat en overal lagen brokstukken en scherven. Hij kon vanwege politie-onderzoek nog niet naar binnen, maar vreest het ergste.

De ravage die het explosief aanrichtte (foto: Collin Beijk).

Winkelier komt op voor omwonenden

“Waarom is dit gebeurd? Ik wil mensen juist blij maken met mijn zaak”, vertelt Rabati, die sinds januari in de winkel staat. “Nadat ik was gebeld, ben ik meteen vanuit Oss hierheen gereden. Toen ik in de buurt kwam, zag ik al ambulance, brandweer en politie. Maar het belangrijkste is dat niemand gewond is geraakt en dat mensen weer veilig terug kunnen en daar lijkt het op.” Even later was dat inderdaad het geval: de bewoners van de appartementen konden terug naar hun woning. De politie acht de zaak veilig.

De totaal ontwrichte gevels (foto: Bart Meesters/SQ Vision Mediaprodukties).

Ondertussen zit zowel Rabati als de politie met veel vragen. “Ik hoop dat agenten serieus gaan onderzoeken wie hier achter zit en waarom. En dat ze die mensen pakken. Hopelijk is er iets op camerabeelden te zien. Ik kan er nog steeds niet bij, voel me echt niet goed”, vertelt de filiaalmanager, die duidelijk van streek is.

'Met niemand problemen'

In WAKKER!, het radioprogramma van Omroep Brabant, kon Rabati geen antwoord geven op de vraag wat de aanleiding voor de aanslag zou kunnen zijn geweest. Hij kan niemand bedenken met wie hij een conflict zou hebben: “Ik heb met niemand problemen.”

Werd de Biedronka-zaak in Heeswijk-Dinther getroffen door een explosief; in dezelfde nacht werd ook een gelijknamige Poolse winkel in Aalsmeer zwaar beschadigd. Hier was door nog onbekende oorzaak brand ontstaan. Omwonenden hoorden ook een knal, voordat het vuur uitbrak, maar een woordvoerder van de politie weet niet wat die knal veroorzaakt heeft.

Kat overleeft brand niet

Een huis boven deze supermarkt is onbewoonbaar verklaard. Bewoners van vier huizen moesten elders de nacht doorbrengen, maar ze bleven ongedeerd. Een kat overleefde de brand niet. Het is niet bekend of er een verband bestaat tussen de twee incidenten.

