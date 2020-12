Biedronka, dit weten wij over de supermarktketen die het doelwit was van explosieven

Biedronka in een bekende supermarktketen in Polen (foto: Biedronka). vergroot

Bij de Poolse supermarkt Biedronka in Heeswijk-Dinther is maandagnacht rond vier uur een explosief ontploft. Een uur eerder was er een vergelijkbare explosie bij een vestiging in het Noord-Hollandse Aalsmeer. Wat weten we over Biedronka?

Biedronka is Pools voor lieveheersbeestje. Dat is dan ook het logo van deze supermarktketen.

Discountwinkel

De Poolse supermarkt is een zogenaamde discountwinkel zoals Aldi en Lidl. Producten worden tegen lagere prijzen verkocht dan bij andere supermarkten. De winkels richten zich dan ook op consumenten met lage inkomens.

Vooral Poolse producten zijn te vinden in een Biedronka-supermarkt zoals zuurdesembrood, augurken en traditionele worsten. Veel producten worden verkocht onder het eigen label. Daarnaast verkoopt Biedronka enkele Portugese producten zoals wijn.

Vijf Brabantse vestigingen

Naast de vesting in Heeswijk-Dinther zijn er nog vier vestigingen van de supermarkt in Brabant. Dat zijn Oss, Rosmalen, Nistelrode en Uden. In totaal zijn er twaalf Biedronka-supermarkten in Nederland.

De vestiging in Heeswijk-Dinther is pas sinds januari van dit jaar open. Eerder vertelde Ossenaar Shwana Rabati aan het Brabants Dagblad dat de Poolse winkel zich alleen vestigt in een buurt als er voldoende Poolse consumenten wonen.

De supermarktvestigingen in Nederland staan los van Biedronka in Polen. Hier zit dus geen franchise-onderneming achter. Alleen de naam wordt gebruikt.

Grootste concurrent van Lidl in Polen

Biedronka is een bekende supermarktketen in Polen. Ze is daar in 1995 opgericht. Daar heeft Biedronka ook haar meeste discountwinkels, bijna 3000. De grootste concurrent in Polen is Lidl.

In Polen heeft Biedronka zo'n 67.000 werknemers. Het bedrijf is sinds 1998 onderdeel van het Portugese concern Grupo Jerónimo Martins.

