Actievoerders tegengehouden die alvast duizenden vaccins wilden ophalen bij Movianto

Drie actievoerders van de groepering 'Containment Nu!' zijn maandagochtend door de politie tegengehouden. Ze waren met een koelwagen op weg naar het bedrijf Movianto in Oss, waar vaccins van Pfizer opgeslagen liggen. De actievoerders wilden niet wachten tot 8 januari, maar de vaccinaties alvast rondbrengen.

De aftrap van de vaccinaties start op 8 januari, zoals door het kabinet aangekondigd. Maar daar willen de actievoerders niet op wachten. Ze lieten weten dat ze in Oss tienduizenden vaccins van Movianto in de koelwagen wilden laden om naar onder meer ziekenhuizen, verpleeghuizen en prikcentra te brengen.

Blok dacht dat de gemeente Oss de politie had gevraagd de vrachtwagen tegen te houden, maar een woordvoerster van de gemeente ontkende dat. Waarom de vrachtwagen dan wel werd tegengehouden, is onduidelijk.

"We zijn hier met zijn drieën om te helpen", zei Blok. "We hebben niet de intentie om maar iemand in de weg te zitten, maar we hadden het wel leuk gevonden om even met de wagen in de buurt met het bedrijf te gaan praten."