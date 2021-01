Ouders geven weer massaal thuisonderwijs: 'Laat dat vaccineren maar snel beginnen'

Nu de kerstvakantie erop zit, moeten veel ouders er deze maandag weer aan geloven: thuisonderwijs. En dat gaat niet overal vanzelf, blijkt wel uit een enorme hoeveelheid tweets van thuisjuffen en -meesters.

Een vader schrijft: "Laat dat vaccineren maar snel beginnen. Op de foto die hij bij zijn berichtje heeft geplaatst, is te zien hoe twee jongetjes aan een eettafel fanatiek aan de slag zijn. Eentje werkt in een boek, de andere zit met koptelefoon op achter een laptop.

De lijst van tweets waarin ouders, al dan niet met de nodige humor, schrijven over hun lot, is eindeloos. Voor sommigen van hen zal de functie van thuisjuf of -meester passen als een jas. Zo schrijft een moeder: "Al vanaf half negen met drie kinderen aan het keukentafelen. Het gaat bijzonder lekker."

'Naar kantoor gevlucht' De invulling van het thuisonderwijs varieert. Een ouder laat weten: "Zoals (naar ik hoor) bij zoveel tweeverdieners met kids op de basisschool: waar voorheen beiden thuiswerkten is er nu eentje weer terug naar kantoor gevlucht en de andere fulltime leerkracht. Halverwege de week wisselen we om."

Een moeder laat weten: "Wij hebben een coronaklasje opgezet met vijf kinderen. Elke dag bij iemand anders thuis. Zo hebben we toch een beetje de handen vrij en hoeven we maar een keer voor te bereiden, wat de kwaliteit vermoedelijk ten goede komt!"

Is jou als thuisjuf of -meester de moed al in de schoenen gezakt? Adem in en uit en grinnik even om de tweets van lotgenoten: