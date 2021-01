Nieuws van Omroep Brabant en 'Merlijn over de Grens' nu ook op NPO 2

Nejifi Ramirez en Rob van Dijk presenteren beurtelings het NOS Journaal Regio (Foto: ANP) vergroot

Het Brabantse nieuws is vanaf maandag ook op NPO 2 te zien. Voortaan is elke werkdag om 18.15 uur op die zender het 'NOS Journaal Regio' te zien, met nieuws van onder meer Omroep Brabant. Na het nieuwe journaal zijn er nog meer programma's van Brabantse bodem te zien, om te beginnen 'Merlijn over de Grens'.

Jessica Ranselaar Geschreven door

NPO 2 richt de blik tussen kwart over zes en tien voor zeven op 'de regio'. Het nieuwe blok is het resultaat van een nauwere samenwerking tussen de regionale omroepen, de NOS en Omroep MAX.

Het blok begint dus met het 'NOS Journaal Regio' met nieuws van de dertien regionale omroepen. Je ziet het belangrijkste nieuws uit de regio, maar ook leuke wetenswaardigheden.

Merlijn over de grens

Na het 'NOS Journaal Regio' is het nog niet gedaan met de Brabantse inbreng op NPO2. In het programma 'Noord-Zuid-Oost-West' van Omroep MAX komen documentaires, achtergrondprogramma’s en persoonlijke verhalen van de regionale omroep aan bod.

Omroep Brabant heeft de primeur. Onze serie 'Merlijn over de grens', waarin programmamaker Merlijn Passier te voet langs de grens tussen Brabant en België trekt, is als eerste te zien in 'Noord-Zuid-Oost-West'. Maandag is aansluitend aan 'NOS Journaal Regio' de eerste uitzending te zien.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.