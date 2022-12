Hoe Karel van Eerd supermarkt Jumbo groot heeft gemaakt

Karel van Eerd, die donderdag op 84-jarige leeftijd overleed, stond aan de wieg van het Jumbo-concern. Vorig jaar bestond het familiebedrijf 100 jaar. Jumbo gebruikte toen de slogan: "Iedere dag de leukste boodschap, al 100 jaar." Wij zochten toen uit wat de achtergronden van het bedrijf zijn.

Als je aan je oma of opa vraagt of die in zijn of haar jeugd ook altijd boodschappen deed bij Jumbo, zal die je glazig aankijken. "Natuurlijk niet, want die bestond toen nog niet."

Je grootouders deden boodschappen bij de Albert Heijn, De Gruijter, de Spar of de Vivo. Dat waren geen supermarkten, maar 'kruidenierswinkels op de hoek'. De supermarkten kwamen pas in de jaren zestig op. Albert Heijn ontwikkelde zich die kant op, maar er ontstonden ook nieuwe ketens als EDAH en Jan Linders. En uiteindelijk ook Jumbo.

Ondernemer Jan Meurs opende de eerste Jumbo-supermarkt in 1979 aan het Lourdesplein Tilburg. Meurs bedacht de naam Jumbo. Hij wilde de concurrentie aangaan met de Torro, een andere supermarkt in Tilburg. De naam Jumbo (olifant) maakte meer indruk dan de Torro (stier), was de redenering.

Super de Boer, C1000 en Em-Té

In 1983 verkocht Meurs de winkel aan het Lourdesplein en de Jumbo-formule aan de Veghelse familie Van Eerd. Deze ondernemersfamilie opent snel tientallen Jumbo-winkels in Brabant, Zeeland en Limburg. Den Bosch krijgt de eerste in 1983.

Door uitbreiding en overnames van ketens als Super de Boer, C1000 en Em-Té staat de teller ondertussen op bijna 700 supermarkten. Maar de eerste Jumbo-supermarkt was er pas in 1979, Jumbo bestaat dus 41 jaar en niet 100 jaar.

Familiebedrijf Van Eerd

Wat viert het concern uit Veghel dan wel? "Het familiebedrijf van Eerd, de motor achter de succesformule Jumbo, viert in 2021 het 100-jarig bestaan. In 1921 opende de eerste generatie van de familie van Eerd een groothandel in levensmiddelen wat later Jumbo Supermarkten is geworden", laat Jumbo in een reactie weten.

In 1921 opende Johan van Eerdt zijn zaak. Geen Jumbo-winkel, maar een groothandel in koloniale waren. Pas in 1963 opent nazaat Karel van Eerd een eerste zelfbedieningswinkel in Schijndel, onder de naam Kroon.

Een jonkie

Nadat de Van Eerds de Tilburgse Jumbo kochten van Meurs, die overigens besloot niet te reageren in dit artikel, ging het hard. Onder leiding van de huidige topman Frits van Eerd groeide de supermarkt als kool. Intussen is Jumbo de tweede supermarkt van het land, maar die positie hebben ze dus in 41 jaar bereikt.

Albert Heijn is nog altijd de grootste en trouwens ook veel ouder. De eerste Albert Heijn-winkel werd in 1887 opgericht in Oostzaan. De Appie bestaat dus 133 jaar. De zelfverklaarde ‘100-jarige’ Jumbo is in supermarktland echt nog maar een jonkie.