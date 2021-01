Wachten op privacy instellingen... Nieuw raadslid in Vught: Albert Verlinde Volgende Vorige vergroot 1/2 Van roddeljournalist tot raadslid: Albert Verlinde benoemd in gemeenteraad Vught

Bij de benoeming maandagavond van de nieuwe gemeenteraad van Vught zit een opvallende naam. Showjournalist en musicalproducent Albert Verlinde wordt raadslid. Omdat Helvoirt sinds 1 januari bij Vught hoort, waren er in november verkiezingen. Verlinde was lijstduwer, maar hij werd gekozen en dus start maandagavond zijn politieke carrière.

“Het is niet iets dat ik onmiddellijk opgezocht heb”, geeft de aanstaande politicus toe. “Maar toen ik zo veel voorkeurstemmen kreeg dat ik derde werd op de lijst van de VVD, dacht ik: als zo veel mensen een voorkeurstem op je uitbrengen, dan moet je daar gehoor aan geven.”

Door corona zal Verlindes benoeming via Zoom gaan. Alleen de burgemeester en de griffier zijn in het raadhuis, alle raadsleden zitten thuis. Verlinde dus ook. Begrijpelijk maar jammer, vooral ook omdat Vught één van de mooiste gemeentehuizen van Nederland heeft: landhuis Leeuwenstein. Een villa die gebouwd is in neogotische architectuur, met statige trapgevels, kantelen en torens. “Ik hou van deze allure”, zegt Verlinde als hij de raadszaal binnenloopt. “Ik vind het heerlijk om in een klassieke omgeving naar de toekomst te kijken.”

"Ik ben altijd heel politiek betrokken geweest."

Toch is het lastig voor te stellen dat de man van de grote shows, die musicals over Édith Piaf en Tina Turner gestalte gaf in de grootste theaters van Nederland, zich vanaf nu gaat buigen over bestemmingsplannen en de toekomst van de N65. Maar Verlinde gaat enthousiast aan de slag: “Ik heb politiek altijd heel leuk gevonden. Ik heb hier in Vught op school gezeten en als scholier was ik ook altijd al bezig met leerlingenraden en dergelijke. Ik ben altijd heel politiek betrokken geweest. Of het nou het buitengebied is of een weg of hoe je met de jeugd omgaat. Het gaat ècht ergens over.”

Verlinde ziet voor zichzelf een taak als bruggenbouwer: “Er zijn zo veel uitdagingen. De N65, het spoorplan, de financiële gevolgen van corona. Ik wil bereiken dat mensen elkaars mening waarderen. Dat je elkaar nooit persoonlijk aanspreekt op beslissingen die worden genomen. Dat is als ik heel eerlijk ben de afgelopen jaren in Vught niet altijd goed gegaan.” Met een lach: “De vredesduif van het durrep, dat ben ik.” En dan weer ernstig: “Dat ben ik altijd geweest. Anders kun je niet een bedrijf runnen als Stage Entertainment. Of een programma als RTL Boulevard vijftien jaar achter elkaar doen.”

Toch hoeft niemand te rekenen op een politieke carrière: “Ik heb geen verdere politieke ambities. Maar hier heb ik zin in. En ik hoop dat ze na afloop zeggen: die Albert, daar hebben we echt wat aan gehad in de raad.”

