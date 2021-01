Burgemeester Lichtenberg over Veen: 'De ruwe kant van sommige inwoners is buitengewoon zorgelijk’

Egbert Lichtenberg tijdens zijn nieuwjaarstoespraak. vergroot

Tijdens zijn nieuwjaarstoespraak is burgemeester Egbert Lichtenberg stevig ingegaan op de situatie in Veen tijdens de jaarwisseling. Daarbij vielen zinsneden als ‘buitengewoon zorgelijk’ en ‘stevige maatregelen’. De burgervader roept in zijn speech verder op om de problemen in zijn gemeente ‘samen aan te pakken’.

In zijn toespraak keek burgemeester Lichtenberg terug op het afgelopen coronajaar. Dat ‘Altena hoog scoort in de lijstjes met het aantal besmettingen’ is voor hem een harde constatering. Maar Lichtenberg roemt daarnaast de saamhorigheid en het omzien naar elkaar in zijn gemeente. "Daar ben ik trots op."

‘Buitengewoon zorgelijk’

Minder trots is Lichtenberg op de gebeurtenissen tijdens de jaarwisseling in Veen. Waar traditiegetrouw weer enkele autowrakken in brand werden gestoken en er een kat-en-muisspel met de politie en lokale autoriteiten ontstond.

"Ik heb kennisgemaakt met een wat ruwere kant van sommige inwoners, van mensen die dwars langs coronamaatregelen de randen opzoeken en de openbare orde en veiligheid in ernstige mate verstoren”, zegt Lichtenberg. “Dat vind ik buitengewoon zorgelijk, zeker als bepaalde gedragingen ook nog een aanzuigende werking hebben.”

‘Stevige maatregelen’

In zijn toespraak zegt de burgemeester zich in te zetten ‘voor ieders veiligheid, van inwoners én hulpverleners’. Als het nodig is wil hij zelfs ingrijpen. "Daar horen stevige maatregelen bij. De echte oplossing ligt echter in de gemeenschap van de dorpen zelf. "

Lichtenberg roept op om samen met de inwoners op zoek te gaan ‘naar een wijze van vieren met minder overlast, minder gevaar voor de volksgezondheid, en met minder beroep op onze eigen hulpverleners, die ook graag bij hun gezin thuis willen zijn’.

De gehele nieuwjaarstoespraak van burgemeester Egbert Lichtenberg is terug te lezen op de website van de gemeente Altena en hieronder te bekijken.

