Burgemeester over stoken in Veen: 'Het dieptepunt is bereikt'

"Het dieptepunt is bereikt." Dat zegt burgemeester Egbert Lichtenberg van de gemeente Altena in een persverklaring na de onrustige nachten in Veen. De burgemeester bevestigde dat brandweerlieden zijn bestookt met vuurwerk en zijn vertrokken omdat ze zich niet meer veilig voelden.

De burgemeester doet een beroep op alle inwoners van Veen. "Praat met elkaar en denk na of jullie dit gebruik werkelijk op deze manier in stand willen houden", zegt Lichtenberg.

Hij onderzoekt of er de komende dagen extra maatregelen nodig zijn. Wat die kunnen zijn, wilde hij niet zeggen. Eerder werd de kruising weleens afgesloten met betonblokken. Maar zegt hij ook: "We willen niet toe naar een situatie dat we aanvullende maatregelen moeten nemen, dus ik roep iedereen op om met respect voor elkaar en juist in omzien naar elkaar, ook richting hulpverleners, zich te gedragen op een verantwoorde manier. "

Burgemeester Egbert Lichtenberg gaf zaterdagmiddag een korte toelichting:

Zwaar vuurwerk

In de nacht van vrijdag op zaterdag ging het weer helemaal los in het dorp. Een sloopauto werd in brand gestoken en er werd vuurwerk afgestoken. Dat gebeurde allemaal op de beruchte kruising van de Witboomstraat en de Van der Loostraat. Tientallen dorpsbewoners kwamen daar bij elkaar. Ze hadden drank bij zich en er was harde muziek te horen.

Omstanders zagen hoe zwaar vuurwerk naar de brandweer werd gegooid. Zaterdag was er veel onduidelijkheid of de hulpverleners nu wel of niet waren bekogeld met vuurwerk. De politie ontkende dit eerst, maar de burgemeester en de brandweer gaven dit tijdens de persbijeenkomst toe. "Helaas kwam afgelopen nacht de veiligheid van onze eigen mensen in het gedrang. Dat maakte dat onze mensen de keuze maakten om te vertrekken en later terug te keren. Dat is echt ongewenst", zegt Malou Boot van de brandweer.

Idioot en verwerpelijk'

Eerder zaterdag noemde voorzitter Maarten Brink van politievakbond ACP de ongeregeldheden al ‘compleet idioot en verwerpelijk’. De vakbond hoopt dat de hulpverleners van de brandweer en de politie de komende dagen 'ongeschonden huiswaarts keren'.

In Veen is het al jaren 'traditie' om in aanloop naar de jaarwisseling autowrakken in brand te steken, het zogenaamde stoken. Tijdens kerstnacht gingen al vier auto’s in vlammen op. Toen waren honderden mensen op de been.

Beelden van vannacht:

