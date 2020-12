Brandweer bekogeld met zwaar vuurwerk op beruchte kruising in Veen

Foto: Jurgen Versteeg / SQ Vision Mediaprodukties vergroot

Brandweerlui zijn vrijdagnacht op de beruchte kruising van de Witboomstraat en de Van der Loostraat in Veen bekogeld met zwaar vuurwerk. In het dorp is het 'stoken' van autowrakken rond de jaarwisseling al jarenlang een traditie die vaak voor onrustige nachten zorgt. Ook in de nacht van vrijdag op zaterdag werd een autowrak in de fik gestoken. Toen de brandweer aankwam, werden ze begroet met vuurwerk dat onder hun wagen werd gegooid.

Sandra Kagie Geschreven door

De brandweer stopte vervolgens snel met blussen en keerde om. De auto op de kruising brandde volgens omstanders om halfdrie nog. Terwijl het 'stoken' om halftwaalf al was begonnen.

Het was opnieuw een drukte van belang op de beruchte kruising. Er werd veel zwaar vuurwerk afgestoken. Donderdagavond en -nacht was het ook al onrustig in Veen. Er werden op dezelfde kruising vier auto's in brand gestoken.

LEES OOK:

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.