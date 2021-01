Bewoners moeten uit tientallen appartementen na keukenbrand, vrouw naar ziekenhuis

Een keukenbrand heeft maandagavond grote gevolgen gehad voor de bewoners van tientallen appartementen aan de Wethouder Schuurmanslaan in Den Bosch. Ze moesten tijdelijk ergens anders worden ondergebracht, omdat er rook stond in vrijwel het hele wooncomplex, Ortduynen.

De bewoonster van het appartement waar de brand woedde, is naar een ziekenhuis gebracht. Ze had te veel rook ingeademd. Behalve de brandweer, werden ook de politie en ambulances ingeschakeld.

De brand werd rond kwart over negen gemeld. Het vuur was snel onder controle, maar omdat het hele gebouw moest worden geventileerd was de brandweer nog wel even bezig . Pas toen al de rook om hun hoofd was verdwenen, mochten de bewoners terug naar hun appartement.