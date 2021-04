Bijna 5 miljoen inentingen gezet, dit is wanneer jij je prik kan verwachten

Achter de schermen zuigen GGD-medewerkers het coronavaccin met spuiten uit de flacons (foto: Joris van Duin). vergroot

De vijf miljoenste coronaprik wordt dit weekend gezet. Daarmee is de beloofde vaccinatie-inhaalslag in volle gang. Dat blijkt uit cijfers die op het landelijke coronadashboard staan. Hoe dat zit en wanneer jij je prik kan verwachten, lees je hier.

Joris van Duin Geschreven door

Het Nederlandse vaccinatieprogramma begon laat en kwam traag op gang. Maar het priktempo is met de levering van meer vaccins flink opgeschroefd. De overheid schat dat per dag zo’n 100.000 mensen een inenting tegen het coronavirus krijgen. De snelheid wordt verder opgevoerd zodra er meer vaccins geleverd worden.

Op het coronadashboard staat dat er tot en met vrijdag 4.952.724 vaccinaties gezet zijn. Met het huidige priktempo wordt de grens van 5 miljoen dit weekend doorbroken. Begin juli moet volgens coronaminister Hugo de Jonge iedereen die bereid is zich te laten prikken, deels of volledig ingeënt zijn.

Iedereen in september

Door een verandering in de inzet van het AstraZeneca-vaccin krijgt een deel van één miljoen 18-60-jarigen met een medisch risico de eerste dosis later dan beloofd. Dit zijn mensen die ook in aanmerking komen voor de griepprik. Het vaccineren van deze groep loopt tot door tot en met juni.

Inmiddels heeft ruim driekwart van alle tachtig-plussers een eerste prik gehad. Vanaf 6 april is gestart met het vaccineren van 70-tot en met 74-jarigen. Binnenkort zijn mensen die geboren zijn in 1952 tot en met 1955 aan de beurt. Op papier kan de hele bevolking in september volledig gevaccineerd zijn. Maar dan moet alles meezitten en iedereen zich laten inenten. Volgens de overheid is het echter lastig aan te geven wie precies wanneer aan de beurt is.

Onder dit vaccinatieschema lees je meer over de mitsen en maren die aan de planning kleven.

INMIDDELS AFGEROND:

40.000 medewerkers uit de acute coronazorg.

38.000 huisarts(medewerkers).

NOG TOT EN MET APRIL:

Mensen uit medische hoog-risicogroepen, zoals morbide obesitas en mensen met het Syndroom van Down. Dit gebeurt tussen maart en mei.

77.000 bewoners van kleinschalige woonvormen en mensen met een verstandelijke beperking in een instelling. Dit gebeurt tussen februari en april. Huisartsen doen dit.

155.000 bewoners van verpleeghuizen en mensen met een verstandelijke beperking in een instelling. Dit duurt van januari tot en met april. Instellingsartsen nemen dit op zich.

40.000 medewerkers uit de acute ziekenhuiszorg en coronazorg. Dit gebeurt tussen eind maart en eind april in de ziekenhuizen.

NOG TOT EN MET JUNI:

1.800.000 mensen van 18 tot 60 jaar met een medische indicatie. Dit duurt vanaf februari. Dit gebeurt deels door de huisarts en deels door de GGD.

25.000 medewerkers die geestelijke gezondheidszorg bieden aan mensen die in een instelling wonen. Dit duurt van februari tot en met juni en de werkgevers gaan dit regelen.

NOG TOT EN MET JULI:

273.000 medewerkers van verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen. Dit duurt tot en met juli. De GGD neemt dit voor haar rekening.

60.000 mensen die verblijven in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Dit gebeurt van februari tot en met juli en de instellingsartsen gaan dat doen.

NOG TOT EN MET AUGUSTUS:

4.300.000 mobiele en niet-mobiele thuiswonenden ouder dan 60 jaar. Mobiele thuiswonenden in deze leeftijdscategorie zijn sinds januari aan de beurt, niet-mobiele thuiswonenden vanaf april Over het algemeen geldt: van oud naar jong. 60-64-jarigen worden echter met voorrang ingeënt. Dit duurt tot en met augustus.

258.000 medewerkers uit gehandicaptenzorg. Dit gebeurt van februari tot en met augustus (was juli). Dit ligt bij de GGD.

204.000 medewerkers uit de wijkverpleging en Wmo. Dit gebeurt van februari tot en met augustus (was juli). Ook dit is een taak van de GGD.

Alle overige zorgmedewerkers. Van april tot en met augustus. De werkgevers gaan dit doen.

VAN MEI TOT EN MET SEPTEMBER:

7.100.000 mensen van 18-60 jaar zonder medische indicatie, van mei tot en met september. Hier geldt: van oud naar jong. GGD's en huisartsen zijn hier bij betrokken.

*Kinderen tot 18 jaar worden niet gevaccineerd. Volgens het Ministerie van Volksgezondheid is het coronavirus voor hen nauwelijks gevaarlijk.

Het Pfizer/BioNTech-vaccin (foto: Joris van Duin). vergroot

Minder vaccinleveringen

Aan de vaccinatieplanning zitten veel kanttekeningen. Afgelopen maanden is de strategie talloze keren veranderd. Dat komt onder meer door het virusverloop, zoals verspreiding van de besmettelijkere Britse coronavariant. Zo is de periode tussen de eerste en tweede prik opgerekt. Zo ontvangen meer mensen sneller een eerste prik. De hoop is dat zij tenminste voor een deel beschermd zijn tegen het coronavirus.

De grootste mitsen en maren hangen af van de snelheid en grootte van vaccinleveringen. Ons land heeft miljoenen doses bij verschillende makers besteld, die deels nog keuringen moeten doorstaan. Vooral door problemen bij fabrikant AstraZeneca krijgt Nederland minder vaccins dan oorspronkelijk gedacht. In kwartaal twee houdt de overheid rekening met 16,7 miljoen geleverde doses. Daarvan zijn drie miljoen afkomstig van maker Janssen. Voor maximale bescherming is hiervan slechts één prik nodig.

Groepsimmuniteit

Voor het terugdraaien van beperkende coronamaatregelen, is het volgens de overheid belangrijk dat zoveel mogelijk mensen zich laten inenten. Dan ontstaat groepsimmuniteit. Om dat te bereiken zou zeventig procent van de Nederlanders zich moeten vaccineren. Volgens de laatste peilingen wil ruim driekwart van de bevolking een prik.

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.