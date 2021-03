Wachten op privacy instellingen... De XL-vaccinatiestraat in de evenementenhal van Breepark in Breda (foto: GGD West-Brabant). Volgende Vorige vergroot 1/2 Deze priklocaties zijn (bijna) klaar, maar het wachten is op meer vaccins

Zeker tien nieuwe priklocaties openen binnenkort hun deuren in Brabant. Dat blijkt uit een rondgang van Omroep Brabant langs de Brabantse GGD’s. Het wachten is op voldoende vaccins, voordat alle nieuwe plekken ingezet worden.

Op dit moment wordt op negen plekken in onze provincie geprikt, al is het nog lang niet op volle capaciteit. Vanaf mei is de grote massa aan de beurt volgens de vaccinatieplanning. Ook al zijn al die vaccins nog niet geleverd, de drie Brabantse GGD’s bouwen ondertussen alvast door aan extra priklocaties. “We zijn er klaar voor om snel op te schalen als de vaccins er wel zijn”, zegt woordvoerder Linda Vlamings van de GGD West-Brabant.

Nieuwe locaties

Zo gaan binnenkort priklocaties open in Valkenswaard, Bladel, Boxmeer en Berghem. Roosendaal en Almkerk volgens in april. Ook zitten Boxtel, Uden en Waalwijk nog in de planning voor een later moment. “We vinden het belangrijk dat mensen straks dichtbij huis geprikt kunnen worden”, benadrukt Vlamings. "Het is een enorme operatie, ook het zoeken naar personeel. Alleen bij GGD West-Brabant hebben we al honderden extra mensen aangekomen."

Bekijk op de kaart alle 19 vaccinatielocaties en de openingsdata. Klik op een locatie voor meer info:

Prik met zicht op vliegtuigen

Zo werd op Breda International Airport vrijdag een gloednieuwe vaccinatielocatie opgeleverd. Computers, prikstraten, routes: alles staat klaar. Toch wordt er nog niet geprikt. De openingsdatum is ook nog afhankelijk van de levering van de vaccins. “Je hebt een minimum aantal nodig om open te kunnen. Daar wachten we nu nog op”, verklaart Vlamings.

Straks zijn er vier verschillende vaccinatielocaties: van maat S tot en met XL. Op de grootste locaties worden straks tot wel 3000 prikken per dag gezet. Breepark in Breda is zo’n XL-locatie, die afgelopen maandag werd geopend . Daar is manier gevonden om zo snel mogelijk te kunnen prikken.

Door de administratie en prikkers te scheiden, kan elke prikker daar volgens de GGD niet 20 maar 60 prikken per uur zetten. Projectleider Arthur Rijkers legt uit: “Nu zijn ze aan elkaar gekoppeld. Pas zodra alle administratieve handelingen klaar zijn, kan de prikker de vaccinatie toedienen. In de nieuwe situatie gebeurt dit los van elkaar en kunnen de prikkers constant blijven prikken."

Tot nu toe zijn er landelijk ongeveer 1,6 miljoen prikken gezet, volgens het coronadasboard. Demissionair minister Hugo de Jonge zei eerder dat 'als alles goed gaat' begin juli alle Nederlanders die het vaccin willen, minstens één keer geprikt zijn. Mensen van 18 tot 60 jaar zonder medische indicatie zijn als het goed is vanaf mei aan de beurt voor een vaccinatie. Plan is om dan landelijk 1,5 miljoen prikken per week te gaan zetten.

