Dit is wanneer je jouw coronavaccin kunt krijgen, áls alles meezit

De eerste coronavaccinaties worden vanaf woensdag gezet bij zorgmedewerkers. Maar wanneer kun jij eigenlijk die prik in je arm laten zetten? En wanneer kunnen we terug naar het ‘oude normaal’? Lees hier hoe de vaccinatiestrategie van de overheid eruitziet.

Misschien wel het allerbelangrijkste om te weten: de hele Nederlandse bevolking kan in september gevaccineerd zijn. Op papier: want dan moet alles meezitten én iedereen zich laten vaccineren.

Maar wie krijgt volgens de plannen zoals ze er nu liggen op welk moment een prik?

JANUARI TOT EN MET APRIL

269.000 medewerkers van verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen, duurt tot en met april. De GGD neemt dit voor haar rekening.

30.000 medewerkers uit de acute zorg, duurt tot en met februari. De werkgevers doen dit.

178.000 medewerkers uit gehandicaptenzorg, duurt tot en met april. Dit ligt bij de GGD.

166.000 medewerkers uit de wijkverpleging en Wmo, duurt tot en met april. Ook dit is een taak voor de GGD.

FEBRUARI TOT EN MET SEPTEMBER

25.000 medewerkers die geestelijke gezondheidszorg bieden aan mensen die in een instelling wonen. Dit duurt tot en met maart en de werkgevers gaan dit regelen.

232.000 bewoners van verpleeghuizen en mensen met een verstandelijke beperking in een instelling, duurt tot en met juni. Instellingsartsen en huisartsen zijn hiermee gemoeid.

60.000 mensen die verblijven in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Dit duurt tot en met mei en de instellingsartsen gaan dat doen.

1.800.000 mensen van 18 tot 60 jaar met een medische indicatie, duurt tot en met september. Ze gaan daarvoor naar hun huisarts.

MAART TOT EN MET SEPTEMBER

1.300.000 thuiswonenden ouder dan 75 jaar en niet mobiele thuiswonenden van 60-75 jaar, duurt tot en met september. Ook dit ligt bij de huisartsen.

3.000.000 thuiswonenden van 60-75 jaar, duurt tot en met september. Een taak voor de GGD.

APRIL TOT EN MET SEPTEMBER

Alle overige zorgmedewerkers, duurt tot en met juli. De werkgevers gaan dit doen.

7.100.000 mensen van 18-60 jaar zonder medische indicatie, duurt tot en met september. GGD' en en huisartsen zijn hierbij betrokken.

September is in potentie dus dé stip op de horizon waar veel mensen naar snakken. Want wie wil er nou niet terug naar het pre-coronatijdperk met open kroegen, knuffelen en de 0-metersamenleving? De overheid plaatst echter een waslijst aan kanttekeningen bij deze tijdlijn, die veel wegheeft van een ingewikkelde puzzel. Hoe snel alles verloopt is afhankelijk is van veel factoren, die we lang niet allemaal in de hand hebben.

Mitsen en maren

Als eerste is Nederland volgens het Ministerie van Volksgezondheid volledig afhankelijk van de snelheid en omvang van leveringen vaccins. Zo heeft Nederland miljoenen doses bij verschillende makers besteld, die grotendeels nog (goed)keuringen moeten doorstaan. Dan moet ook duidelijk worden welke vaccins het meest geschikt zijn voor welke groepen mensen, zoals ouderen of kwetsbaren.

Als die fase is gepasseerd, wordt de productie opgeschroefd en kan ook de levering in gang gezet worden. Omdat elk vaccin anders is, kan ook de logistieke wijze steeds verschillen. Zo moet het BioNTech/Pfizer-vaccin lang bij een temperatuur van -70 graden bewaard worden. De verwachting is dat naarmate meer tijd verstrijkt, steeds grotere hoeveelheden vaccins geleverd kunnen worden.

Virusmutaties

Een onzekere factor waar Nederland geen grip op heeft is de verandering die het coronavirus steeds ondergaat. Zo ziet het Ministerie van Volksgezondheid in de 'Britse variant' een serieus risico. Deze versie van het coronavirus blijkt uit eerste Engelse onderzoeken een stuk besmettelijker, maar niet ziekmakender te zijn. Daarmee zou de verspreiding van COVID-19 wel sneller kunnen verlopen. De eerste signalen wijzen erop dat de het Pfizer-vaccin ook zou werken tegen deze Britse variant, maar definitief uitsluitsel is er nog niet.

Groepsimmuniteit

Het woord groepsimmuniteit is weer terug van weggeweest. Hoe meer mensen zich laten vaccineren, hoe groter de groepsimmuniteit, is de gedachte. Het coronavirus verspreidt zich dan minder goed. Hoe hoger de groepsimmuniteit, hoe minder lockdownmaatregelen nodig zijn.

Coronaminister Hugo de Jonge heeft adviseurs van het Outbreak Management Team (OMT) maandag gevraagd te berekenen hoeveel mensen gevaccineerd moeten zijn om de meest beperkende maatregelen af te schaffen. Waarschijnlijk is dit al een aantal weken of maanden vóór september het geval, omdat voor groepsimmuniteit niet iedereen gevaccineerd hoeft te worden.

Wie wil die prik?

Daarbij is wel van belang hoeveel mensen zich willen laten inenten. Uit de meest recente peiling van Ipsos (in opdracht van NOS) blijkt de vaccinatiebereidheid te zijn gegroeid tot 75 procent van de bevolking. Dat is goed nieuws voor wie pleit voor groepsimmuniteit. Maar ook hier bestaat een belangrijke vraag, waar het OMT zich op verzoek van De Jonge over buigt: hoe lang blijft immuniteit bestaan?

Er zijn dus veel vragen die beantwoord en hobbels die overwonnen moeten worden, voordat we deze coronacrisis achter ons kunnen laten. Maar licht aan het einde van de tunnel lijkt met de dag dichterbij te komen.

