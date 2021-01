Vernieuwde vaccinatieplanning: kwetsbaren eerder, dit is wanneer jij jouw coronaprik kan verwachten

Archieffoto: ANP vergroot

47.000 zorgmedewerkers hebben de eerste van twee coronavaccin-injecties achter de rug. Dat is 0,27 procent van de Nederlandse bevolking. Maar wanneer kun jij eigenlijk die prik in je arm laten zetten? Lees hier hoe de dinsdag vernieuwde vaccinatiestrategie van de overheid eruitziet.

Joris van Duin Geschreven door

Dit verhaal wordt wekelijks aangevuld met de laatste updates.

Na wederom een advies van de Gezondheidsraad om kwetsbaren als eersten te vaccineren, neemt het Ministerie van Volksgezondheid dit pleidooi deels over. Zo wordt op 18 januari gestart met het inenten van 155.000 bewoners van verpleeghuizen en mensen met een verstandelijke beperking, die in een instelling wonen. Oorspronkelijk zou dit in februari beginnen. Ook is de einddatum waarop 4,3 miljoen thuiswonenden vanaf 60 jaar gevaccineerd moeten zijn naar voren gehaald. Dit is van september naar juli gegaan.

Zorgmedewerkers een maandje later

Daar tegenover staat dat 462.000 zorgmedewerkers uit de gehandicaptenzorg, wijkverpleging en Wmo een maandje langer moeten wachten. Dat geldt ook voor 7,1 miljoen mensen tussen 18-60 jaar zonder medische indicatie, die vanaf mei aan de beurt zijn.

Op papier kan de hele bevolking in september gevaccineerd zijn. Dan moet alles meezitten en iedereen zich laten inenten. Hieronder lees je eerst wie wanneer geprikt kan worden. Daarna volgt een uitleg over de vele kanttekeningen die aan dit schema verbonden zijn.

Wie krijgt (volgens de plannen zoals ze er nu liggen) wanneer een prik?

JANUARI TOT EN MET MAART

38.000 medewerkers uit de acute zorg (waren er 30.000). Dit is inmiddels achter de rug.

273.000 medewerkers van verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen. Dit duurt tot en met februari (was april). De GGD neemt dit voor haar rekening.

155.000 bewoners van verpleeghuizen en mensen met een verstandelijke beperking in een instelling. Dit duurt van januari tot en met maart (start zou eerder in februari zijn). Instellingsartsen nemen dit op zich.

258.000 medewerkers uit gehandicaptenzorg (waren er 178.000). Dit gebeurt in februari en maart (was januari tot en met april). Dit ligt bij de GGD.

204.000 medewerkers uit de wijkverpleging en Wmo (waren er 166.000). Dit gebeurt in februari en maart (was januari tot en met april). Ook dit is een taak voor de GGD.

77.000 bewoners van kleinschalige woonvormen en mensen met een verstandelijke beperking in een instelling . Dit gebeurt in februari en maart. Huisartsen doen dit.

FEBRUARI TOT EN MET MEI

25.000 medewerkers die geestelijke gezondheidszorg bieden aan mensen die in een instelling wonen. Dit duurt tot en met april (was maart) en de werkgevers gaan dit regelen.

60.000 mensen die verblijven in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Dit gebeurt tussen februari en mei en de instellingsartsen gaan dat doen.

1.800.000 mensen van 18 tot 60 jaar met een medische indicatie. Dit duurt tot en met mei. Ze gaan daarvoor naar hun huisarts.

FEBRUARI TOT EN MET JULI

4.300.000 mobiele én niet-mobiele thuiswonenden vanaf 60 jaar (van oud naar jong). Dit duurt van februari tot en met juli (was september). Een taak voor de huisarts en de GGD.

Alle overige zorgmedewerkers. Van april tot en met juli. De werkgevers gaan dit doen.

VAN MEI TOT EN MET SEPTEMBER

7.100.000 mensen van 18-60 jaar zonder medische indicatie, van mei (was april) tot en met september. GGD's en huisartsen zijn hierbij betrokken.

*Kinderen tot 18 jaar worden niet gevaccineerd. Volgens het Ministerie van Volksgezondheid is het coronavirus voor hen nauwelijks gevaarlijk.

Vaccinatietijdlijn van de overheid:

vergroot

Aan dit schema zitten een heleboel mitsen en maren vast. Hoe snel alles gaat is afhankelijk van veel factoren, die we lang niet allemaal in de hand hebben. De tijdlijn kan dus telkens veranderen, benadrukt het Ministerie van Volksgezondheid.

Vaccinleveringen en virusmutaties

De belangrijkste kanttekening is snelheid en grootte van vaccinleveringen. Ons land heeft miljoenen doses bij verschillende makers besteld, die grotendeels nog (goed)keuringen moeten doorstaan. In het eerste kwartaal krijgt Nederland 7,6 miljoen doses vaccins (was 8,2 miljoen). In het tweede kwartaal ontvangen we volgens de planning 19 miljoen in plaats van 15,7 miljoen vaccins.

Een onzekere factor is de verandering die het coronavirus steeds ondergaat. Het lijkt erop dat de vaccins werken tegen de Britse en Zuid-Afrikaanse virusmutaties, waar deskundigen zich zorgen over maken. Maar dit moet voor de meeste vaccins nog worden uitgezocht.

Het Pfizer/BioNTech-vaccin (foto: Joris van Duin). vergroot

Groepsimmuniteit

Voor het terugdraaien van beperkende coronamaatregelen, is het volgens coronaminister Hugo de Jonge van belang dat zoveel mogelijk mensen zich laten inenten. Dan ontstaat groepsimmuniteit. Geschat wordt dat groepsimmuniteit ontstaat als zeventig procent van de bevolking is ingeënt. Als alles meezit, kan dit deze zomer bereikt worden. Maatregelen kunnen mogelijk al eerder worden afgeschaald, als veel kwetsbare mensen zijn gevaccineerd. Hoe dit er precies uitziet, wordt uitgezocht door het Outbreak Management Team.

Driekwart wil een prik

Uit de meest recente peiling van Ipsos (in opdracht van NOS) blijkt de vaccinatiebereidheid te zijn gegroeid tot 75 procent van de bevolking. Dat is goed nieuws voor wie pleit voor groepsimmuniteit. Onduidelijk is echter nog hoe lang de vaccins werken tegen het coronavirus. Dat is tenminste drie maanden, al verwachten deskundigen dat dit jaren het geval is.

Er zijn dus veel vragen die beantwoord en hobbels die overwonnen moeten worden, voordat we deze coronacrisis achter ons kunnen laten. Maar licht aan het einde van de tunnel lijkt met de dag dichterbij te komen.

LEES OOK:

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.