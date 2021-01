Waarschuwingsschot gelost bij achtervolging van verdachte van steekpartij

De Van Maarseveenstraat in Tilburg (beeld: Google Streetview). vergroot

Een agent heeft maandagnacht een waarschuwingsschot gelost bij de arrestatie van een 27-jarige man uit Tilburg. Die werd opgepakt voor een steekpartij op de Van Maarseveenstraat.

In die straat was een vechtpartij aan de gang. Bij die knokpartij werd een 32-jarige man in zijn rechterhand gestoken. De verdachte is een bekende van hem.

Waarschuwingen

Agenten die de verdachte zagen lopen, riepen luidkeels dat hij was aangehouden. De man moest van de agenten op zijn knieën gaan zitten, omdat niet duidelijk was of hij nog een mes bij zich had. In plaats daarvan zette het echter op een lopen.

Nadat hij een nieuwe waarschuwing van de agenten negeerde, loste een van hen een waarschuwingsschot. Maar ook hier had de verdachte geen boodschap aan.

Pepperspray

Hij is uiteindelijk in een brandgang aan de Munttorenstraat aangehouden. Agenten moesten pepperspray gebruiken. De man had gedronken. Het mes is niet meer gevonden.

