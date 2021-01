Zware crash maakt einde aan Dakar Rally voor Dakar Speed Team

De truck van het Dakar Speed Team voor de crash. vergroot

Maurik van den Heuvel ligt uit de Dakar Rally. De trucker uit Boekel crashte in Saoedi-Arabië tijdens de derde etappe van de zwaarste rally ter wereld. De bemanning is ongedeerd, maar de vrachtwagen is total loss.

"We pakten een duin iets te veel naar rechts en kwamen op een punt terecht", laat Van den Heuvel op Facebook optekenen. "Vervolgens werden we zo'n twintig meter gelanceerd. We kwamen op onze neus terecht en zijn over de kop gegaan. Vervolgens klapte er ook nog een Jeep achterop ons. Wat een ellende."

Na een jaar van afwezigheid deed Maurik van den Heuvel met zijn Dakar Speed Team mee met een nieuwe, zelfgebouwde truck. Hij wilde tijdens de Dakar Rally 2021 voor vuurwerk zorgen, zo zei hij. Maar niet op deze manier.

