Rabobank voor drie ton opgelicht met valse bankbiljetten: werkstraffen geëist

De Rabobank werd opgelicht (foto: archief). vergroot

De Rabobank is in 2015 voor 300.000 euro opgelicht met valse briefjes van 500 euro. Bijna dertig mensen die hiervoor verantwoordelijk zouden zijn geweest staan deze week voor de politierechter in Den Bosch. Volgens het Openbaar Ministerie hebben ze valse bankbiljetten van 500 euro gestort om vervolgens hetzelfde bedrag weer te pinnen. Tegen de verdachten zijn werkstraffen tot 200 uur geëist.

De verdachten komen vooral uit de gemeente Oss (Oss zelf, Berghem en Macharen), maar ook uit onder meer Gemert, Heesch en Schijndel. Ze zijn tussen de 24 en 64 jaar oud.

De Rabobank trok in 2015 zelf aan de bel bij de politie. Tussen 9 en 17 juli van dat jaar werden bij diverse Rabobank-filialen in ons land een opvallende hoeveelheid valse biljetten van 500 euro gestort. De biljetten werden door de afstortautomaten tijdens de storting niet herkend als ‘vals’, maar ze werden wel als ‘verdacht’ aangemerkt. Kort daarna kregen de automaten een software-update, waardoor de biljetten die daarna werden gestort, wel direct als vals werden aangemerkt.

'Verdachten wisten van witwassen'

Tijdens het onderzoek viel een aantal zaken op. Zo bleek dat veel rekeninghouders vlak voor hun storting het opnamelimiet hadden verhoogd via de app van de bank. Dat wijst er volgens het OM op dat ze wisten dat ze het geld direct wilden omwisselen.

De bankrekeningen waarop gestort is, waren in de meeste gevallen al langer lopende rekeningen waar zich gewoon betalingsverkeer op afspeelde, maar er werd niet eerder op deze manier geld op gestort

OM blijft met vragen zitten

Uit het onderzoek is niet gebleken wie de opdrachtgever was. Het OM denkt dat criminelen de verdachten mogelijk gebruikten als 'geldezels', wier bankrekening werd gebruikt om geld door te sluizen. Maar het is ook heel goed mogelijk dat pinners de biljetten hebben gekocht van criminelen. Mede doordat de verklaringen van de verdachten onvolledig of onsamenhangend waren, is hierover geen duidelijkheid gekomen.

De officier van justitie vindt dat de verdachten beter hadden moeten weten en eist tegen alle verdachten werkstraffen van 50 tot 200 uur eisen. De rechter doet donderdag aan het begin van de avond uitspraak in de zaak.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.