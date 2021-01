Spelen met corona: vmbo-leraar wil vaccinatie bespreekbaar maken

Wachten op privacy instellingen... Het kaartspel maakt corona bespreekbaar op een positieve manier. Volgende Vorige vergroot 1/2 Zo werkt het kaartspel 'Wie krijgt het vaccin?'

Woensdag is V-day, het begin van de coronavaccinatie in Nederland. Henk van Noorloos, vmbo-leraar van het Willem van Oranje College in Wijk en Aalburg, heeft samen met zijn leerlingen een kaartspel rondom die vaccinaties gemaakt: 'Wie krijgt het vaccin?'

Een stapel kaarten met plaatjes zoals een mondkapje, een coronateststraat en opgesloten ouderen. Je wint als je de vaccinkaart als laatste in je handen hebt. De docent wil met het spel het gesprek kunnen aangaan over de vaccinaties en hij wil geld ophalen voor een eerlijke verdeling van de coronavaccins in de wereld.

Leerlingen van de school kunnen kiezen voor het vak ondernemen. Ze moeten dan een eigen product bedenken, maken en via de webshop verkopen. "Een aantal leerlingen was bezig met een memoryspel en toen bedacht ik dat we meer konden doen met die kaartjes", vertelt docent Van Noorloos. "Een soort kwartetspel over corona. Maar dan wel positief: over de vaccinaties."

"Niet alleen het rijke westen moet het vaccin krijgen, maar ook de arme landen in Afrika en Azië."

‘Wie krijgt het Vaccin?’ is te koop via de webshop van de school. Een deel van de opbrengst gaat naar wereldgezondheidsorganisatie COVAX en wereldonderwijsorganisatie Edukans.

Het gaat ook over het oneerlijk verdelen van de vaccins in de wereld. Daarom gaat er dus een deel van de opbrengst naar COVAX. "Die organisatie zorgt ervoor dat niet alleen het rijke westen het vaccin krijgt maar ook de arme landen in Afrika en Azië."

"Ik denk dat het spel wel een succes wordt omdat mensen thuis toch niks te doen hebben."

Dinsdagmorgen heeft Van Noorloos het spel voor het eerst met de leerlingen gespeeld. Het gaat over een stukje bewustwording en om met elkaar te praten over hoe we van corona afkomen.

"Ik vind het een best leuk spel", vertelt leerling Bas Rozenbrand. Nu zijn we lekker aan het spelen. Ik denk dat het spel wel een succes wordt omdat mensen thuis toch niks te doen hebben." Hij hoop dat het spel veel mensen naar de webshop lokt, zodat het kaasplankje dat hij zelf heeft ontworpen ook goed gaat verkopen.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.