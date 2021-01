Coronavaccin onder politiebegeleiding naar Veghel, eerste prik live te zien bij Omroep Brabant

De bestelbus met vaccins vertrekt uit Oss. (Foto: ANP) vergroot

De eerste flesjes met het coronavaccin van BioNtech/Pfizer zijn dinsdag vanuit Oss naar de allereerste priklocatie gebracht, het voormalig distributiecentrum van supermarktketen Jumbo in Veghel. Dat gebeurde onder politiebegeleiding. De diepgevroren vaccins lagen opgeslagen in vrieskisten bij het bedrijf Movianto. Woensdagochtend start de landelijke vaccinatie tegen het coronavirus.

Om half negen 's morgens krijgen de eerste vier verpleegkundigen het vaccin toegediend op de priklocatie in Veghel. De eerste in Nederland die de prik krijgt, is de 39-jarige Sanna Elkadiri, die in een verpleeghuis in Boxtel werkt.

Ook minister Hugo de Jonge, de voorzitter van GGD GHOR Nederland André Rouvoet en Jaap van Delden, de directeur van het RIVM, zijn bij de landelijke aftrap aanwezig.

In de enorme hal in Veghel staan twaalf hokjes zodat twaalf mensen tegelijkertijd gevaccineerd kunnen worden. In de eerste tien dagen kunnen er maximaal driehonderd mensen per dag een prik krijgen, maar de GGD hoopt dat de capaciteit daarna hoger wordt. Dat zouden er uiteindelijk twaalfhonderd vaccinaties per dag moeten worden. Het zorgpersoneel wordt als eerste gevaccineerd tegen het virus.

Woensdagmiddag begint in de ziekenhuizen de inenting van het personeel.

De eerste vaccins arriveren in Veghel. (Foto: ANP) vergroot

Vanaf vrijdag worden verpleeghuismedewerkers gevaccineerd in Rotterdam en Houten. Op maandag beginnen de vaccinaties in Amsterdam, Den Haag en Assen. Volgende week starten de prikken voor mensen uit de verpleeghuiszorg in de rest van het land. Later worden medewerkers in de gehandicaptenzorg, wijkverplegers en thuiszorgverleners uitgenodigd voor een prik.

