'We zaten allebei stijf op de bank', napraten over explosie bij Poolse supermarkt

De Buurtent staat op het Paletplein in Tilburg.

Bewoners van het Paletplein in Tilburg waar van zondag op maandag een explosie was in een Poolse supermarkt, konden woensdagmiddag bij gemeente en politie terecht met hun vragen. In de Buurtent, die voor deze gelegenheid werd opgezet, kon onder het genot van een kop koffie of thee even nagepraat worden over de ingrijpende gebeurtenis van de afgelopen week.

Agnes van der Straaten Geschreven door

Jan Brokx probeert warm te worden met een kop koffie. Hij kwam samen met zijn vrouw even naar de tent om over de toch heftige ervaring te praten. Het echtpaar woont sinds twee jaar in de nieuwe flat op het plein. In augustus was er ook al een schietpartij voor de deur. Deze maandagochtend schrokken ze wakker van een enorme knal.

"We keken meteen naar buiten, maar hebben helemaal niemand gezien."

“Ik wist meteen dat het iets met de Poolse winkel te maken had. Sinds die explosies bij andere winkels, zette ik mijn auto al een tijdje niet meer aan de zijkant van de winkel, want je kon er op wachten. We keken meteen naar buiten, maar hebben helemaal niemand gezien. Het duurde even voordat politie en brandweer er waren."

Anja van de Wouw komt ook even praten in de tent. Ze moet nog elke dag aan de aanslag denken. “Ik zat net een sigaretje op de bank te roken, met de poes naast me. We zaten allebei stijf op de bank toen de klap kwam. Maar ik ben niet gaan kijken. Je moet het niet opzoeken hoor.”

“Hij mag van mij terugkomen hoor. Het liefst morgen nog."

Ze vraagt zich hardop af waar het toch heen moet met de maatschappij, als hardwerkende mensen, zoals de eigenaar van de Poolse winkel, op deze manier gestraft worden. “Maar hij mag van mij terugkomen hoor. Het liefst morgen nog. Het was een schitterende winkel.”

Ook Jan Brokx is niet bang dat er weer zoiets gebeurt als de winkel terugkomt. "Maar ik zet mijn auto wel nog steeds op een andere plek. Je weet het maar nooit."

De Buurtent is een begrip in Tilburg. Op plekken waar wat bijzonders aan de hand is, wordt hij opgezet en zijn de betrokken instanties makkelijk aanspreekbaar. Zo wordt de tent bijvoorbeeld ook wel eens opgezet in de buurt van huizen waar een hennepkwekerij is opgedoekt.

