Maarten van der Weijden doet een triatlon in zijn eigen huis en tuin

Wachten op privacy instellingen... Maarten van der Weijden gaat het zaterdag doen: thuis een hele triatlon afleggen Volgende Vorige vergroot 1/2 Maarten van der Weijden gaat het zaterdag doen: thuis een hele triatlon afleggen

Maarten van der Weijden is klaar voor een nieuwe opmerkelijke sportprestatie. Zaterdag gaat hij namelijk een hele triatlon zwemmen, fietsen en lopen in zijn eigen huis en tuin. Hij zwemt bijna vier kilometer in een klein zwembad. 180 kilometer fietsen en 42 kilometer hardlopen doet hij op trainingsapparaten op zijn zolder. Er is al 50.000 euro binnen voor het goede doel.

Rob Bartol Geschreven door

De triatlon is online te volgen via een livestream en is bedoeld om geld op te halen voor kankeronderzoek. De afgelopen jaren wist Van der Weijden met zijn inmiddels beroemde recordpogingen miljoenen op te halen voor zijn eigen foundation.

De opbrengst van de thuistriatlon gaat voor de volle 100 procent naar TIPZO. “Dat onderzoeksproject is gericht op betere en tijdige ondersteunende zorg voor mensen met ongeneeslijke kanker en hun naasten in het ziekenhuis”, vertelt Maarten van der Weijden .

De thuistriatlon van komend weekend is door corona kleinschaliger van opzet, maar ook hier kunnen individuele sporters bij Van der Weijden aanhaken om met een eigen sportieve prestatie geld in te zamelen voor kankeronderzoek.

Ook op de website Omroep Brabant kan de triatlon van Van der Weijden worden bekeken. “Volledig coronaproof gaan we de triatlon uitzenden. We hebben buiten en binnen camera’s staan en voor het huis komt er een wagen te staan voor de verbindingen.” Van der Weijden denkt dat hij negen uur nodig te hebben om zijn thuis-triatlon te volbrengen.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.