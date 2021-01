Coronanieuws: 1358 nieuwe besmettingen in Brabant

Longarts Simone van der Sar van het Amphia is gevaccineerd (foto: Amphia Ziekenhuis). vergroot

In dit liveblog houden we je donderdag op de hoogte van al het nieuws rondom de coronacrisis, in Brabant en daarbuiten.

Redactie & ANP Geschreven door

De hoofdpunten:

In de Brabantse ziekenhuizen liggen donderdag 424 coronapatiënten.

967 nieuwe coronagevallen waren er woendag in Brabant, 179 minder dan dinsdag.

Het aantal nieuwe coronagevallen in heel Nederland bedroeg woensdag 7142, fors meer dan dinsdag.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themapagina.

16.00 - Politie verrast door makers van Moerdijkse Mondkapjes

De dames van Moerdijkse Mondkapjes maken mondkapjes voor een goed doel. De opbrengst gaat naar vrijwilligers, zorgmedewerkers, ouderen etc.

Wachten op privacy instellingen...

15.40 - 1358 nieuwe besmettingen

In Brabant zijn sinds woensdag 1358 nieuwe coronagevallen geteld. Dat blijkt uit de dagelijkse cijfers van het RIVM. Een dag eerder waren het er een stuk minder: 967 om precies te zijn. In het hele land gaat het om 9737 nieuwe besmettingen.

Wachten op privacy instellingen...

15.11 - Timelapse van opbouw priklocatie in Veghel

De GGD heeft een timelapse-video gemaakt van de opbouw van de priklocatie in Veghel. Die werd woensdag in gebruik genomen. De video zie je hier:

Wachten op privacy instellingen...

15.07 - Drukte in Safari Resort in Beekse Bergen

Het is druk in het Safari Resort in de Beekse Bergen. Er zijn momenteel 800 gasten. Normaal gesproken zouden dat er ongeveer 100 zijn. De meeste gasten zijn gezinnen met kinderen die nu op de basisschool zitten. Maar de scholen zijn dicht en online lessen volgen kan ook vanuit een van de lodges in het resort.

Wachten op privacy instellingen...

13.59 - 103.000 zorgmedewerkers hebben afspraak voor coronaprik

Ongeveer 103.000 mensen die in de langdurige zorg werken, zoals verpleeghuismedewerkers, hebben inmiddels een afspraak gemaakt om te worden gevaccineerd tegen het coronavirus. Ze krijgen in de komende weken hun eerste dosis toegediend. Exact drie weken later volgt een tweede prik om het vaccin effectiever te maken. Daarvoor zijn verspreid over het land 25 vaccinatielocaties opgebouwd.

13.56 - 36 mensen ingeënt op eerste prikdag in Veghel

Op de eerste GGD-locatie die prikt, in Veghel, zijn woensdag tijdens de allereerste dag van de vacinatiecampagne in totaal 36 mensen ingeënt. De zorgverleners konden er nog niet voluit aan de slag omdat er een enorme belangstelling was van de media. Donderdag worden er twaalf mensen per uur gevaccineerd en net als donderdag zal het centrum ook vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur open zijn.

13.54 - 'Plek van lichaamsvet bepaalt risico van overgewicht bij COVID'

Niet iedere dikkerd loopt extra gevaar bij een coronabesmetting, maar wel de mensen met een dikke buik. Vet op de heupen bijvoorbeeld maakt minder uit. Medisch onderzoekers van het Franciscus Gasthuis & Vlietland in Rotterdam zeggen dat ze dat hebben vastgesteld. "De plaats waar het vet zit is belangrijk voor het risico op een ongunstig verloop bij COVID-19", aldus Cathelijne van Zelst, arts-onderzoeker.

13.00 - Veel minder schade, melden verzekeraars

De particulier verzekerde schade aan woningen en auto's tijdens de afgelopen jaarwisseling is met 6 miljoen euro fors minder dan een jaar eerder. Tijdens de jaarwisseling 2019/2020 werd voor ongeveer 14 miljoen euro schade aan particulier bezit aangericht, meldt het Verbond van Verzekeraars op basis van de eerste berekeningen. Volgens de algemeen directeur zijn de lockdownmaatregelen van invloed op de schadevermindering.

Het aantal vuurwerk-gerelateerde schades valt aanzienlijk lager uit. Zo speelde vuurwerk een rol in 20 procent van het totale aantal branden tijdens de jaarwisseling. Vorig jaar was dit nog 50 procent, aldus de verzekeraars. De Stichting Salvage, die verzekerden hulp biedt na een brand, spreekt van de rustigste jaarwisseling sinds tijden.

12.50 - Viroloog Koopmans klaar om alsnog naar China af te reizen

Hoogleraar virologie Marion Koopmans hoopt dat het team van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) alsnog spoedig naar China mag afreizen om de oorsprong van het coronavirus te onderzoeken. Eerder deze week werd bekend dat China hiervoor nog steeds geen groen licht heeft gegeven.

Het tienkoppige team, waar Koopmans deel van uitmaakt, zou eigenlijk begin januari vertrekken. "Het is teleurstellend. We staan nog op stand-by, we hopen dat het snel duidelijk wordt wanneer we wel kunnen gaan. Misschien wordt het na het Chinees Nieuwjaar (12 februari)", aldus de viroloog.

12.47 - Half miljoen mensen zagen eerste vaccinatie

Ruim een half miljoen mensen hebben woensdagochtend op televisie de eerste coronavaccinatie gezien. Dat blijkt uit cijfers van de Stichting Kijkonderzoek. Verpleeghuismedewerkster Sanna Elkadiri was de eerste Nederlander die het vaccin van Pfizer en BioNTech kreeg toegediend.

12.04 - Ook eerste prikken in MMC zijn gezet

Ook in het Máxima Medisch Centrum in Eindhoven/Veldhoven is begonnen met het vaccineren van het personeel. Nathalie Borneman was de eerste medewerker van het MMC die een prik kreeg. De komende dagen worden 400 medewerkers van het MMC gevaccineerd.

Nathalie Borneman krijgt de eerste prik in het MMC (foto: MMC). vergroot

11.56 - Tweede Kamer steunt testplicht voor inkomende reizigers

De Tweede Kamer steunt de spoedwet van het kabinet die een negatieve PCR-coronatest verplicht stelt voor reizigers die ons land binnenkomen vanuit een risicogebied. Dat bleek donderdag tijdens de behandeling van het wetsvoorstel.

11.43 - Acute zorg verwacht inenten medewerkers maandag af te ronden

Het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) verwacht dat het vaccineren van de groep medewerkers in de acute zorg maandag is afgerond. Op de eerste dag van vaccinatie zijn woensdag volgens een woordvoerder 6000 personen ingeënt. In totaal komen er 30.000 medewerkers uit de acute zorg in ziekenhuizen en bij ambulancediensten in aanmerking voor een prik.

11.15 - Lichte daling van coronapatiënten in ziekenhuizen zet door

In de Brabantse ziekenhuizen liggen donderdag 424 coronapatiënten. De lichte daling van de afgelopen dagen zet daarmee door. 41 patiënten zijn het afgelopen etmaal uit het ziekenhuis ontslagen. Zes patiënten zijn naar andere ziekenhuizen overgeplaatst en negen patiënten zijn overleden. Er werden 37 nieuwe coronapatiënten opgenomen in de ziekenhuizen.

10.15 - Amphia Ziekenhuis vaccineert eerste medewerkers

Het Amphia Ziekenhuis in Breda is donderdagmorgen om halfacht begonnen met het vaccineren van het personeel.

9.31 - Ryanair denkt minder passagiers te vervoeren door nieuwe lockdowns

De Ierse budgetvlieger Ryanair verwacht dit boekjaar minder passagiers te vervoeren door de nieuwe lockdowns in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Vanaf 21 januari zal Ryanair het aantal geplande vluchten van en naar de twee landen drastisch verminderen.

De luchtvaartmaatschappij denkt minder dan 30 miljoen passagiers te vervoeren, zo'n 5 miljoen minder dan eerder werd geschat. Het boekjaar van Ryanair loopt nog tot 31 maart. Ryanair verwacht dat er in januari minder dan 1,25 miljoen mensen met de maatschappij zullen vliegen. In 2019 vervoerde Ryanair nog een recordaantal van 152,4 miljoen passagiers.

9.01 - Chiropractoren willen weer open

Patiënten met rug- en nekklachten kunnen momenteel niet bij de chiropractor terecht omdat die praktijken gesloten zijn. Dat zorgt voor problemen, meldt de Nederlandse Chiropractoren Associatie (NCA). Zeker nu thuiswerken de norm is en niet ieder thuiswerkkantoor is uitgerust met de juiste materialen. "De vele schrijnende verhalen van patiënten maken duidelijk dat chiropractoren een onmisbare schakel zijn in de zorgketen", aldus Gitte Tønner, voorzitter van de NCA.

8.17 - De dag na V-day

Het was woensdag V-day, de eerste dag dat vaccinaties werden gezet tegen het coronavirus. In deze video zie je nog eens hoe zorgmedewerker Milou haar prik haalde in Veghel.

Wachten op privacy instellingen...

7.46 - Ondanks coronacrisis recordaantal hypotheekaanvragen

Veel deskundigen dachten dat de hypotheekmarkt door de coronacrisis zou inzakken. Maar niets is minder waar. Nog nooit werden zoveel hypotheekaanvragen gedaan als in 2020. In totaal werden er vorig jaar meer dan 500.000 aanvragen voor het afsluiten of oversluiten van een hypotheek gedaan, meldt het Hypotheken Data Netwerk (HDN). Dat is haast een kwart meer dan in 2019. Vooral door de lage rente kopen mensen nu een huis.

6.39 - Gevangenen doen aangifte wegens besmettingen

Negentien gedetineerden van de penitentiaire inrichting in Heerhugowaard hebben aangifte gedaan tegen hun gevangenisdirecteur. Zij stellen hem verantwoordelijk voor de verspreiding van corona binnen de inrichting: het dragen van mondkapjes wordt hen verboden. Dat schrijft de Volkskrant.

Volgens de aangifte zijn op alle afdelingen in Heerhugowaard gedetineerden de afgelopen maanden besmet geraakt met het coronavirus, op sommige afdelingen zou meer dan driekwart van de gedetineerden besmet zijn.

6.35 - Meer motoren verkocht door coronacrisis

Corona heeft de verkoop van motorfietsen naar recordhoogte gebracht. Er zijn niet eerder zoveel tweedehands motoren verkocht als in 2020 en de verkoop van nieuwe motorfietsen bereikte het hoogste punt sinds 2009, blijkt volgens De Telegraaf uit cijfers die de RAI Vereniging en Bovag donderdag publiceren.

Afgelopen jaar werden 14.622 nieuwe motors geregistreerd, een stijging van 4,7 procent ten opzichte van 2019. De vakhandel wist vorig jaar 52.175 tweedehands motorfietsen te slijten. Een groei van 11 procent en een absoluut record, aldus de twee brancheorganisaties.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.