Dankzij VDL en DSM zit Nederland nooit meer zonder medische mondkapjes

Het tekort aan medische mondkapjes aan het begin van de coronapandemie was VDL en DSM een doorn in het oog. En dus sloegen de bedrijven de handen ineen om samen een Nederlands mondkapje te maken. Inmiddels rollen de mondkapjes van de band in de nieuwe fabriek in Helmond. Wit met een oranje binnenkant om te benadrukken dat ze uit Nederland komen.

In de fabriekshal staan de eerste 4 machines. Die machines kunnen 10 miljoen FFP2-mondkapjes per jaar maken. "Iedere machine maakt elke 5 seconden een mondkapje", zegt Willem van der Leegte, directeur van VDL. "En we zouden makkelijk kunnen uitbreiden naar nog eens 4 machines erbij, of 8."

De fabriek kan 'in no time' opschalen naar 20 miljoen kapjes per jaar. "Maar dan moet er wel vraag in de markt zijn." Het bedrijf is overigens niet de enige producent in Nederland van medische mondkapjes.

"Wij zijn in staat om voor heel Nederland alle mondkapjes te produceren."

De eerste vaccinaties tegen corona zijn gezet. Heeft het dan nog wel zin om een hele nieuwe fabriek neer te zetten? De joint venture tussen VDL en DSM hoopt dat er een mooie toekomst is voor de fabriek. Na de pandemie kunnen de mondkapjes nog steeds dienst doen.

"Ze houden bijvoorbeeld ook stof, water en olie tegen en zouden gebruikt kunnen worden in de bouw of de industrie", zegt VDL-directeur Willem van der Leegte. "De afhankelijkheid van andere landen gaat naar nul. Wij zijn in staat om voor heel Nederland alle mondkapjes te produceren."

Maar de weg naar het produceren van een medisch mondkapje was niet gemakkelijk voor VDL en DSM. De fabriek zou eigenlijk in oktober starten maar liep vertraging op. "Het wachten was op de certificering", zegt Willem van der Leegte. "Er zijn maar weinig bedrijven in de wereld die de certificering afgeven. En er waren nu ontzettend veel partijen die met een nieuw mondkapje kwamen. Dus het duurde langer."

"Ik ben er hartstikke trots op, het is een heel goed mondkapje."

Ook was het maken van een mondkapje nieuw voor VDL en DSM. "We zijn met de dokters gaan praten over het ontwerp", zegt Willem van der Leegte. "Daar hebben we enorm veel tips van gekregen. Zo hebben we bijvoorbeeld een nieuwe afsluiting gemaakt langs de neus, zodat de brillen niet meer beslaan. Ik ben er hartstikke trots op, het is een heel goed mondkapje."

De nieuwe fabriek kan ook mondkapjes leveren aan het buitenland, mochten andere landen erom vragen. "Maar altijd onder voorwaarde dat we in Nederland kunnen blijven leveren", zegt Willem van der Leegte. "Want dat was het uitgangspunt in eerste instantie, dat we kunnen blijven leveren aan de ziekenhuizen en dat we nooit meer afhankelijk zijn van de rest van de wereld."

