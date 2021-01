Accountmanager wordt boer zonder stromend water: 'Het is keihard werken'

De Eindhovense Akaash in Nieuwe Boeren (foto: KNRO-NCRV/Linelle Deunk) vergroot

De 28-jarige Akaash uit Eindhoven verruilde een snelle baan als accountmanager voor het leven op een boerderij zonder stromend water of elektriciteit. In het televisieprogramma Nieuwe Boeren van KRO-NCRV is te zien hoe hij en elf andere deelnemers zichzelf moeten zien te redden.

“Ik kwam de boerderij op en dacht: shit, waar heb ik me voor opgegeven?", lacht Akaash in het Omroep Brabant radioprogramma WAKKER!. “Maar ik dacht: let’s go. Ik heb een winnaarsmentaliteit, ik geef niet op. Ik heb gewoon alles op me af laten komen: koeien, dieren, het eten, alles.”

"We leven in een maatschappij waar alles vanzelfsprekend is."

Samen met nog elf andere deelnemers rooit Akaash het leven op de primitieve boerderij. Geen stromend water, geen elektriciteit, maar helemaal terug naar de basis en overleven op een boerderij waar je zelf voor je eten moet zorgen. Het was wel een bewuste keuze om mee te doen aan het programma, vertelt hij. “We leven in een maatschappij waar alles vanzelfsprekend is. We hebben een supermarkt, smartphones. We zijn best wel verwend en ik vroeg me af hoe het zou zijn als we dat niet zouden hebben.”

Daar komt hij nu achter. En dat valt niet altijd mee. Zo was in de eerste kennismakingsaflevering te zien hoe er een dode kip op tafel lag en de deelnemers daar zelf mee aan de slag moesten. “Is die echt? Oh! Joh, dit is een realitycheck. We gaan hier niet naar de slager.”

Wat het meest tegenvalt is het vroege opstaan. “Als om vijf uur de koeien gaan loeien, dan is dat de wekker. Dan moet je opstaan. En het is keihard werken op het land.”

"Daar moet ik vijf dagen werken om een stuk kaas te maken."

Deelname aan het programma heeft er wel voor gezorgd dat Akaash het leven dat hij had opnieuw waardeert. “Dat ik nu naar de supermarkt kan gaan en kaas kan kopen om thuis een tosti te maken. Daar moest ik vijf dagen keihard werken om een stuk kaas te maken.”

Hoe het Akaash in de rest van het programma is vergaan, mag hij nog niet verklappen. Vorige week zijn de deelnemers op tv voorgesteld. Vanaf deze week is iedere donderdagavond om halfnegen op NPO1 te zien hoe het hen vergaat.

Een voorproefje uit het programma Nieuwe Boeren:

