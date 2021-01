Kaj de Rooij komt op stoom bij NAC en gelooft nog altijd in promotie: 'Ik moest even wennen'

NAC-speler Kaj de Rooij schermt de bal af (foto: OrangePictures). vergroot

Kaj de Rooij kende geen gemakkelijke start in Breda. De vleugelaanvaller, die begin oktober voor een fiks bedrag van FC Eindhoven naar NAC verhuisde, kon door allerlei oorzaken nog niet imponeren. Maar het gaat beter en afgelopen zondag scoorde hij zijn eerste goal in Bredase dienst.

"De druk bij NAC is anders dan bij FC Eindhoven", zegt Kaj de Rooij. "In Breda is het allemaal groter, beter en meer. Er zijn andere belangen. Daar moest ik even aan wennen."

Kaj is een talentvolle, rustige en sympathieke jongen. Iemand die eerst even moet acclimatiseren als hij ergens nieuw is. Die tijd was hem in Breda niet gegund. "Ik had bij NAC welgeteld één training meegedaan en toen moesten we vanwege corona met heel de selectie twee weken in quarantaine", zo weet De Rooij nog. En na het verplichte thuisblijven, werd de 20-jarige nieuwkomer noodgedwongen meteen voor de leeuwen geworpen. Door de corona-uitbraak was de selectie van NAC namelijk behoorlijk uitgedund.

"Op de een of andere manier was ik niet helemaal vrij in mijn hoofd."

Het is niet goed geweest voor de vleugelaanvaller, want die raakte na twee duels geblesseerd aan zijn knie en was wekenlang uit de roulatie. Was het de verstoorde trainingsarbeid of pure pech? Of de opgebouwde, onderhuidse spanning rondom zijn persoon. Aan de overgang van FC Eindhoven naar NAC ging namelijk het nodige duw- en trekwerk vooraf. Een transfer die voor NAC financieel ook nog eens van de buitencategorie is.

"Dat was een rare periode", zegt Kaj de Rooij hierover. "Zelfs de supporters van beide kampen bemoeiden zich er mee. Op de een of andere manier was ik toch niet helemaal vrij in mijn hoofd toen ik bij NAC kwam."

Vrij in zijn hoofd is hij nu wel, maar dat kostte wel tijd en moeite. Na zijn blessure werd hij door trainer Maurice Steijn opnieuw snel in het diepe gegooid. En in die eerste wedstrijden zag je hem in het begin ook vooral met zichzelf stoeien. Waar hij normaal gesproken technisch één van de betere spelers is, had hij nu soms ruzie met de bal.

"Ik was nog niet honderd procent fit", erkent De Rooij. "Maar in deze coronatijd is wedstrijden spelen de enige manier om helemaal fit te worden. Ik heb dit samen met de trainer zo besloten. Het geeft me ook vertrouwen."

"Als we niet dit seizoen promoveren, dan doen we dat wel het volgende."

Het lijkt goed uit te pakken, want Kaj de Rooij gaat steeds beter spelen. En afgelopen zondag was er zijn eerste treffer voor NAC. "Met die goal valt best een last van mijn schouders", geeft Kaj de Rooij toe. "Ik hou me er normaal nooit zo mee bezig, maar scoren hoort wel bij mijn positie in het veld. Ik heb het gevoel dat alles nu beter gaat. Mijn spel en het spel van NAC."

"Ik heb er nog geen minuut spijt van gehad dat ik bij NAC zit en ik kijk er naar uit dat straks het stadion weer vol zit. Ik heb er alle vertrouwen in dat ik met deze club naar de eredivisie ga. Anders had ik niet voor drie jaar getekend. Als we niet dit seizoen promoveren, dan doen we dat wel het volgende. Maar we gaan natuurlijk nog voor dit seizoen. Via de tweede plaats of de play-offs."

NAC, derde op de ranglijst, speelt vrijdagavond in de Keuken Kampioen Divisie met Kaj de Rooij thuis tegen Roda JC.

