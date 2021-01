Anton zou als leukemiepatiënt snel een coronaprik krijgen, maar moet nu toch wachten

Anton Ganzeboom (61) is verbaasd over de gang van zaken (privéfoto). vergroot

Anton Ganzeboom (61) uit Liempde is herstellende van leukemie en rekende op een snelle coronaprik. Kwetsbare 60-plussers als eerste vaccineren, zei de Gezondheidsraad immers in november. Inmiddels zijn de plannen veranderd en zijn ze pas in het tweede kwartaal aan de beurt. Tot verbijstering van Anton en zijn gezin: "We zitten al anderhalf jaar in quarantaine.”

Malini Witlox Geschreven door

Het coronavirus is 'pas' tien maanden in ons land. Anton Ganzeboom belandde echter in september 2019 al in het ziekenhuis, omdat hij leukemie had. “Bij die ziekte verdwijnt je hele weerstand. Een simpele verkoudheid kan al dodelijk zijn, dus moet je meteen in quarantaine.”

In december van dat jaar kreeg hij een stamceloperatie en kon thuis het herstel beginnen. “In januari heb ik een paar bezoekers gehad, maar daarna kwam corona.”

"Het leven van mijn familie ligt ook compleet stil.”

Hij wil er geen misverstand over. Hij heeft er alle begrip voor dat zorgmedewerkers als eerste worden ingeënt en zelf zou hij ook nog wel een paar maanden kunnen wachten.

“Maar het gaat me om mijn familie. Ik heb twee thuiswonende zoons van 25 en 30. De jongste zoon heeft al ergens ontslag genomen omdat ze het daar niet zo nauw namen met de coronaregels en hij was bang dat hij zo ook mij zou besmetten. Hun leven ligt ook compleet stil.”

"Ik voel me een beetje aan de kant geschoven.

Medisch deskundigen zijn ook verbaasd dat 60-plussers met medische indicatie niet meer bovenaan de vaccinatielijst staan. "Dat zijn juist de mensen die in het ziekenhuis of op de ic belanden als ze corona krijgen", zegt epidemioloog Alma Tostmann tegen de NOS. "Deze groep moet een hogere prioriteit hebben in het vaccinatieschema."

Anton Ganzeboom: “De groep 18-60 met medische indicatie krijgt wel voorrang. Ik had echt gehoopt ook snel aan de beurt te zijn, ik voel me een beetje aan de kant geschoven. Ik krijg wel alle kinderprikken zoals DTP opnieuw, maar geen coronaprik.”

"Als ik gevaccineerd ben, zal er een last van mijn gezin af vallen.”

Hij werkt thuis en kwam het afgelopen jaar nauwelijks buiten de deur. “In december ben ik één keer uitgerust met een mondkapje en spatscherm naar de Action gegaan. Toen kreeg ik later een melding via de app dat ik in de buurt was geweest van iemand met corona. Ik heb meteen een test laten doen bij een commerciële teststraat, maar gelukkig was ik niet besmet.”

Onzekerheid teistert het gezin. “Iedereen is zo bang om corona mee naar huis te nemen. Het aantal mensen dat sinds januari op bezoek is geweest, is op één hand te tellen. Ik snap dat het voor de overheid moeilijk is om het iedereen naar de zin te maken, maar het is raar dat een kwetsbare groep pas zo laat gevaccineerd wordt. Als ik gevaccineerd ben, zal er een last van mijn gezin af vallen.”

