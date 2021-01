Arbeidsmigrant gestoken bij overval, daders ervandoor met waardevolle spullen

Politie en ambulance werden opgetrommeld (Sander van Gils/SQ Vision Mediaprodukties). Het gebouw waar de overval werd gepleegd (foto: Sander van Gils/SQ Vision Mediaprodukties). Volgende Vorige vergroot 1/2 Politie en ambulance werden opgetrommeld (Sander van Gils/SQ Vision Mediaprodukties).

Een bewoner van een wooncomplex voor arbeidsmigranten in Best is donderdagnacht lichtgewond geraakt bij een overval. Volgens de politie heeft hij twee steekwonden opgelopen. De overvallers ging er met enkele waardevolle spullen vandoor.

Het slachtoffer heeft tegen agenten verteld dat hij bedreigd werd door twee mannen die aan zijn deur stonden. De overval op het gebouw aan de IBC-weg was rond kwart voor vier. Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer ter plaatse behandeld. De politie is direct met een onderzoek begonnen. Ze kwam met minstens vijf wagens naar het pand waar de overval is gepleegd.

De politie rukte massaal uit (foto: Sander van Gils/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.