Proeffestival met 1000 feestvierders in Barcelona verloopt coronavrij, bij Paaspop gloort er hoop

Paaspop in 2019. (Archieffoto: Gert-Jan Kusters) vergroot

Het was een grote gok in coronatijd, en toch deden ze het in Barcelona. Een festival met ruim duizend man publiek, weliswaar mét mondkapje maar zonder afstand. En het experiment was succesvol, want vrijdag bleek dat niemand van de aanwezigen besmet is geraakt met het coronavirus. Jasper van de Wouw, een van de organisatoren van Paaspop en Wish Outdoor, is razend enthousiast en ziet mogelijkheden voor de aftrap van het festivalseizoen in Schijndel.

Op 12 december vond het festival in concertzaal Sala Apolo plaats. Alle 1047 bezoekers tussen de 18 en 59 jaar oud kregen aan de deur een sneltest. Ook werd de temperatuur gemeten. Iedereen bleek virusvrij.

Bij wijze van experiment mochten de festivalgangers vijf uur lang genieten van live optredens door dj's en bands. Het masker bleef steeds op, alleen als de feestvierders een drankje deden, mochten ze het even afzetten. Dansen kon ook gewoon.

Wachten op privacy instellingen...

De organisatoren van het festival denken dat de uitkomst van het onderzoek heel nuttig zal zijn voor toekomstige festivals over de hele wereld.

Eindhovenaar Van de Wouw is blij met het nieuws. "Dit is mooi wakker worden", zei hij vrijdagmorgen in het radioprogramma Wakker! "Het is een grote opsteker voor de evenementenbranche hier."

"In ons land is FieldLab Evenementen ook bezig met een soortgelijke proef, om te kijken of festivals op een veilige, coronaproof manier gehouden kunnen worden. Eigenlijk zou er in november al een festival worden georganiseerd, alleen, waarschijnlijk door voorzichtigheid, is er hier nog niets concreets van de grond gekomen."

"Sneltest, masker op en feesten maar."

"De opzet bij FieldLab is nagenoeg hetzelfde als in Barcolona: een sneltest, masker op en feesten maar. Alleen zou het publiek hier niet staan, maar zitten", zegt Van de Wouw. "Dit resultaat geeft heel veel moed. Hieruit blijkt dat je op een veilige manier evenementen kunt organiseren."

Paaspop. dat altijd in april wordt gehouden in Schijndel, is ieder jaar dé aftrap van het festivalseizoen. Voor Van de Wouw gloort er nu hoop aan de horizon. "Misschien zijn we naïef, maar we gaan er gewoon vanuit dat het doorgaat. Het is niet erg om de eersten te zijn en deel uit te maken van het onderzoek.

"Ik ga er vanuit dat de festivalbezoekers staan te trappelen om weer lekker het veld in te mogen."

"Ik ga er vanuit dat de festivalbezoekers staan te trappelen om weer lekker het veld in te mogen. En dan is zo'n verplichte sneltest bij de entree helemaal geen probleem, als ze daarna drie dagen lang lekker kunnen feesten.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.