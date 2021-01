Ajax-PSV, zes feiten die je alvast wilt weten over de topper van zondag

Na een korte winterstop staat er zondag een hele belangrijke wedstrijd op het programma voor PSV. Op bezoek in Amsterdam kan PSV bij winst de nieuwe koploper van de Eredivisie worden. Bij Ajax zijn ze blijkbaar zenuwachtig want vrijdag werd er 22,5 miljoen euro op tafel gelegd voor een nieuwe spits. Zes zaken die van belang zijn voor deze topper.

1. PSV-coach Roger Schmidt ligt niet wakker van Sébastien Haller, de nieuwe spits van Ajax en de duurste aankoop ooit in de Eredivisie. "Het is nou eenmaal zo dat de clubs met het meeste geld zoiets kunnen doen. Nee ik ben niet jaloers, ik ben blij met mijn eigen ploeg. Een aantal spelers is weer fit zoals Marco van Ginkel al is Mario Götze een twijfelgeval. Voor ons maakt een nieuwe speler bij Ajax niet zoveel uit, we moeten van onszelf uitgaan zondag."