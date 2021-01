Nachtelijke livestream gestaakt want het mag niet van de gemeente Eindhoven: 'Slaat nergens op'

De gasten zitten op veilige afstand (foto: Save the Night). vergroot

Even bizar als (achteraf) onnodig. Zo zou je het besluit kunnen noemen van de organisatie van Save the Night in Eindhoven om afgelopen nacht een livestream te staken. Het had dé livestream over de waarde van de nacht in de Lichtstad moeten zijn. Met opgenomen én livebijdragen en alles volgens de regels.

Nou ja, bijna alles, want het evenement moest op last van de gemeente vanwege de coronamaatregelen tijdelijk worden stilgelegd. Een livestream vanuit een horecagelegenheid mag tot uiterlijk 1.00 uur duren, zo blijkt ergens op de site van de gemeente Eindhoven te staan.

'Slaat nergens op'

De bewuste uitzending via internet werd verzorgd vanuit LAB1, de bioscoop aan de Keizersgracht in Eindhoven die ook al maanden dicht is vanwege het heersende COVID-19-virus. Programmeur Chris de Zeeuw vindt het op zijn zachtst gezegd vreemd dat ook dit feestje hem (deels) is ontnomen. “Dit slaat nergens op, waarom geen positieve aandacht?”

De organisatie kreeg het donderdag benauwd na een telefoontje van de afdeling handhaving van de gemeente. “We hadden hier de nachtburgemeesters van Amsterdam en Rotterdam, die snapten er ook niks van. Wanneer ik als leidinggevende de stream niet zou stopzetten, dan zou de politie langskomen, zo werd gedreigd. Later op de avond hebben we besloten om om één uur te stoppen”, vertelt De Zeeuw. De gemeente kon op het ‘dreigement’ én de raadsvragen van D66 aan burgemeester en wethouders nog geen reactie geven.

Linkje moeilijk te vinden

De initiatiefnemers, vijf studenten van de Dance Industry-opleiding van Fontys in Tilburg, hadden misschien beter kunnen en moeten weten. De livestream moest zijn aangemeld en bij die aanvraag hadden ze dan het regeltje tegen kunnen komen waarop het verbod is gebaseerd. Maar het klopt wat De Zeeuw en Migchielsen constateerden: het linkje is erg moeilijk te vinden.

D66-raadslid Jorien Migchielsen vindt het ‘enorm ironisch’ dat een livestream met als titel Save the Night niet ’s nachts mag worden uitgezonden. “Je moet niet alles willen verbieden, je moet mensen ook perspectief bieden”, aldus Migchielsen.

Er was ook live muziek (foto: Save the Night). vergroot

Bovendien, zo vraagt het raadslid van D66 zich af, waarom gaat wethouder Monique List in op een uitnodiging bij deze livestream die blijkbaar de regels van de gemeente overtreedt? Migchielsen: “Wist ze niet van het bestaan van deze bizarre regel af? Of is er onenigheid in het college over deze regel? Zou ze niet het goede voorbeeld moeten geven? Of doet ze dat juist door de initiatieven te steunen die in deze tijd wél voor coronaproofvermaak zorgen?”

'Gaan B en W YouTube stilleggen?'

Migchielsen vindt het ook vreemd dat er wel vanuit een omroepstudio of studentenkamer en niet vanuit een horecazaak live tussen 1.00 en 6.00 uur gestreamd kan worden. Ze wil verder weten of B en W van plan zijn om voortaan ook YouTube en andere streamingsdiensten gedurende dat tijdsblok stil te leggen.

De stream is volgens De Zeeuw vanaf het begin, donderdag om 18.00 uur, door gemiddeld vijftig mensen gevolgd. “Vanuit huis of auto. Het waren echt geen grote groepen mensen die hiervoor bij elkaar komen. En hier, in LAB1, verliep ook alles volgens de regels”, aldus de programmeur.

Stream wordt op tijd afgesloten|

Om zes uur vrijdagmorgen werd de draad weer opgepakt, met onder anderen mensen die voor hun nachtelijke bijdrage(n) afgebeld moesten worden. De stream zou eigenlijk tot vrijdag 18.00 uur hebben geduurd, maar zal met enkele uurtjes worden verlengd en, naar verwachting, op tijd worden afgesloten.

Kosten noch moeite werden gespaard (foto: Save the Night). vergroot

Het evenement wordt live uitgezonden via streamingsplatform Twitch.

